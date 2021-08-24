Более 800 коммерческих автобусов вышли на дороги Москвы

В Москве появилось более 800 новых комфортабельных автобусов коммерческих перевозчиков, которые работают по государственным контрактам с городом. Об этом говорится в релизе «Организатора перевозок», поступившем «Известиям» во вторник, 24 августа.

В новых автобусах есть USB-зарядки, Wi-Fi-сеть, климат-контроль, возможность бесконтактной оплаты банковскими картами, система контроля усталости водителей «Антисон». Кроме того, автобусы стали удобнее для маломобильных граждан, пассажиров с детскими колясками, велосипедами или самокатами. При этом парк перевозчиков обновляется ежегодно.

Как сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, ежедневно маршрутами частных перевозчиков пользуются более полумиллиона человек.

«Мы обеспечиваем качественный и безопасный сервис, соответствующий высоким стандартам городского транспорта Москвы. В этом году на дороги столицы вышло более 800 новых комфортабельных автобусов. Это результат совместной работы города и частных перевозчиков по обновленным государственным контрактам», — уточнил он.

Учитывая рост пассажиропотока, старый подвижной состав заменили на более вместительные автобусы. Теперь перевозчики могут перевозить на 13% больше пассажиров, это почти 96 тыс. человек в сутки.

17 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что парк Мосгортранса до конца текущего года пополнят еще 300 электробусов, 200 из которых будут собраны в Москве.

С 2016 года частные компании перешли на госконтракты, а старые маршрутки заменили на новые комфортные автобусы, в которых начали действовать городские проездные и социальные карты.

Для автобусов на столичных парковках организовано более 130 специальных мест. Они отмечены дорожными знаками и особыми информационными табличками с изображением автобуса, а по габаритам больше обычных парковочных мест. Парковать легковые автомобили на таких местах нельзя.