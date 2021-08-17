Прямой эфир
Авто
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты в Москве до конца года
Наука
Археологи в Мексике обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет
Экономика
Россия нарастила вложения в госбумаги США
Экономика
Доллар вырос на 12 копеек на фоне нефти ниже $70 за баррель
Общество
Путин поручил законодательно запретить строить жилье в зонах регулярных ЧС
Мир
Военные США вывезли более 600 афганцев на одном самолете из Кабула
Общество
Пострадавшие от паводков или пожаров жители ДФО получат выплаты к сентябрю
Мир
В США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях

Еще 300 электробусов выйдет на маршруты в Москве до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парк «Мосгортранса» до конца 2021 года пополнят еще 300 электробусов, 200 из которых будут собраны в Москве. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, электробусы московской сборки являются одними из самых современных в мире.

«Москва заставила нас создать новый вид транспорта»
Президент Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин — о том, как влияет на отрасль рост производства суперсовременных автобусов

«Экологичный, низкопольный, укомплектован спутниковой навигацией, USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем — все это делает электробус удобным для каждого пассажира», — приводит слова Собянина РИАМО.

Мэр отметил, что с момента поставки в столицу первых электробусов прошло три года. На сегодняшний день в Лондоне насчитывается 400 электробусов, в Париже — 150, в Берлине — 200. Между тем, в Москве на маршрут вышел 700-й электробус, отмечает «Москва 24». Он ходит по маршруту 253 и связывает таганский район с ВАО.

Столичные электробусы курсируют по 56 маршрутам, за три года она прошли свыше 40 млн км и перевезли более 100 млн пассажиров.

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, в 2021 году правительство города отказалось от закупок дизельных автобусов и теперь закупает экоавтобусы, которые приобретает на средства от размещения «зеленых» облигаций, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает НСН, ранее Москва стала третьей в рейтинге регионов РФ по открытости к программе «Зеленый курс», направленной на переход страны на низкоуглеродное развитие. Первое место в списке занял Сахалин, второй делят Хабаровский край и Ленинградская область.

6 января в столичном Дептрансе сообщили, что первые электробусы, которые полностью работают за счет электричества, начнут курсировать по Москве к 2022 году. Как отметил Ликсутов, электробусы являются комфортным и экологичным видом транспорта, который производит минимальные выхлопы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021