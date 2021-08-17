Еще 300 электробусов выйдет на маршруты в Москве до конца года

Парк «Мосгортранса» до конца 2021 года пополнят еще 300 электробусов, 200 из которых будут собраны в Москве. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, электробусы московской сборки являются одними из самых современных в мире.

«Экологичный, низкопольный, укомплектован спутниковой навигацией, USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем — все это делает электробус удобным для каждого пассажира», — приводит слова Собянина РИАМО.

Мэр отметил, что с момента поставки в столицу первых электробусов прошло три года. На сегодняшний день в Лондоне насчитывается 400 электробусов, в Париже — 150, в Берлине — 200. Между тем, в Москве на маршрут вышел 700-й электробус, отмечает «Москва 24». Он ходит по маршруту 253 и связывает таганский район с ВАО.

Столичные электробусы курсируют по 56 маршрутам, за три года она прошли свыше 40 млн км и перевезли более 100 млн пассажиров.

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, в 2021 году правительство города отказалось от закупок дизельных автобусов и теперь закупает экоавтобусы, которые приобретает на средства от размещения «зеленых» облигаций, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает НСН, ранее Москва стала третьей в рейтинге регионов РФ по открытости к программе «Зеленый курс», направленной на переход страны на низкоуглеродное развитие. Первое место в списке занял Сахалин, второй делят Хабаровский край и Ленинградская область.

6 января в столичном Дептрансе сообщили, что первые электробусы, которые полностью работают за счет электричества, начнут курсировать по Москве к 2022 году. Как отметил Ликсутов, электробусы являются комфортным и экологичным видом транспорта, который производит минимальные выхлопы.