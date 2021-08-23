Пушков отреагировал на планы США «поставить Россию на место»

США следует не Россию пытаться «поставить на место», а задуматься о своем месте в мире. Об этом 23 августа заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которая на саммите «Крымской платформы», затрагивая вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила, что США хотят «поставить Россию на место».

«Министр энергетики США больно уж разошлась на «Крымской платформе», захотев «поставить Россию на место». США то Асада (Башар Асад, президент Сирии. — Ред.), то Иран, то талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) хотели на место поставить, но не сдюжили. Их сами талибы в неловкое положение поставили. Пусть лучше в США о своем месте в мире задумаются», — написал Пушков в Twitter.

Форум «Крымская платформа» прошел по инициативе Киева 23 августа, он был посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие в нем принимали представители 44 стран и международных организаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит антироссийским мероприятием, недружественным Москве.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул, что все дискуссии «Крымской платформы» свелись к «повторению избитых штампов в продвигаемой Киевом редакции». Как саммит «Крымская платформа» не удалась, считает политик. По его словам, форум стал спектаклем, «который, видимо, изначально задумывался как способ произвести впечатление на внутреннюю аудиторию» Украины.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что саммит этот будет очередным шабашем, на котором Запад будет пестовать неонацистские и расистские настроения украинских властей.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.