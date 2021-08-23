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Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России санкциями
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В США заявили о желании «поставить Россию на место»

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США хотят поставить Россию на место. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, обсуждая ситуацию в Донбассе и «возвращение» Крыма под контроль Киева в ходе саммита «Крымская платформа», который прошел 23 августа.

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«Мы хотим поставить Россию на ее место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма», — цитирует министра агентство «Укринформ».

Грэнхолм подчеркнула, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется «конкретной и существенной». По ее словам, только в 2014 году США уже предоставили $4,9 млрд помощи Украине и намерены продолжать эту поддержку в дальнейшем.

Грэнхолм также заявила, что антироссийские санкции будут продолжены, а США будут придерживаться позиции, что Крым является частью Украины.

Ранее в этот день стало известно, что участники «Крымской платформы» рассмотрели введение новых санкций против РФ. При этом они призвали Россию «к конструктивному участию» в этом саммите.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве. 12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что все дискуссии «Крымской платформы» свелись к «повторению избитых штампов в продвигаемой Киевом редакции». Как саммит «Крымская платформа» не удалась, считает политик. По его словам, форум стал спектаклем, «который, видимо, изначально задумывался как способ произвести впечатление на внутреннюю аудиторию» Украины.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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