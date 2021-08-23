Начался саммит ОДКБ по ситуации в Афганистане

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 23 августа, приняли участие в саммите по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Сессия проходит в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее, 21 августа, президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы безопасности имеют особое значение в свете событий с захватом власти движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане. Он также анонсировал данную встречу ОДКБ.

Договор о коллективной безопасности (ОДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте, в Узбекистане среди глав шести государств — участников СНГ (Содружество Независимых Государств). В их число входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 1993 года к ОДКБ присоединился Азербайджан, в декабре того же года странами-участницами стали Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года.

Он призван обеспечивать безопасность стран. Договор также преследует цель укреплять защиту государств и целого мира.

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