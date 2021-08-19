В МИДе оценили возможные шаги в рамках ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

Замглавы МИД России Александр Панкин в ходе беседы с журналистами сообщил в четверг, 19 августа, что РФ внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане, какие-либо шаги в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут предприниматься в зависимости от обстановки.

«Если вы имеете в виду более радикальные меры <...>, то они [будут предприниматься] по мере возникновения необходимости. Предпочли бы без этого. Какого-либо нагнетания с целью демонстрации силы не предусмотрено», — отметил дипломат.

Панкин также добавил, что российская сторона поддерживает активные двусторонние контакты в связи с ситуацией в Афганистане с граничащими с этой страной государствами.

Ранее, 16 августа, в ОДКБ заявили, что захват власти в Афганистане боевиками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) вызывает обеспокоенность. В заявлении генерального секретаря организации Станислава Зася говорилось о том, что переход основной части территории Афганистана под власть талибов влияет на обстановку в Центральноазиатском регионе.

На фоне обострения ситуации в Афганистане Россия провела в августе еще одни учения у афганской границы с Узбекистаном, маневры проводились в период со 2 по 6 августа. В них приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих двух стран.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в июле заявили, что операция завершена на 90%.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

19 августа в «Талибане» заявили, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. За день до этого талибы также пояснили, что Афганистан точно не будет демократическим государством.