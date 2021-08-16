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Генсек ОДКБ прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Захват власти в Афганистане боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) вызывает обеспокоенность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В случае угрозы безопасности Таджикистана организацией будут приняты необходимые меры, об этом говорится в заявлении генерального секретаря организации Станислава Зася. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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Как отмечается в тексте, переход основной части территории Афганистана под власть «Талибана» влияет на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность.

«ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств — членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами», — говорится в письме Зася.

Он также добавил, что в понедельник, 16 августа, состоялись его телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета безопасности страны Нассрулло Махмудзода. В ходе разговора выяснилось, что таджикские силовые структуры на данный момент полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет.

В ближайшие месяцы вблизи таджикско-афганской границы пройдут учения коллективных сил ОДКБ.

Ранее в понедельник военнослужащие ВС России, Таджикистана и Узбекистана после завершения совместных учений на границе с Афганистаном вернулись в пункты постоянной дислокации.

На фоне обострения ситуации в Афганистане Россия провела в августе еще одни учения у афганской границы — с Узбекистаном — со 2 по 6 августа. Согласно данным ЦВО, в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих двух стран.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

15 августа боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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