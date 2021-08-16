Участники учений на границе с Афганистаном вернулись в пункты дислокации

Военнослужащие Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана после завершения совместных учений на границе с Афганистаном вернулись в пункты постоянной дислокации. Об этом 16 августа говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

Учения завершились 10 августа в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана.

«Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 км. В переброске войск и военной техники также были задействованы вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты военно-космических сил России», — говорится в сообщении.

Всего в учениях были задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

10 августа в ходе учений экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель», что позволило уничтожить укрепленный район незаконного вооруженного формирования.

Кроме того, экипажи боевых вертолетов Ми-24, действуя в составе звеньев и выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывный огонь по важным пунктам района, контролируемого противником. В процессе выполнения данной задачи летчики привлекли неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность».

На фоне обострения ситуации в Афганистане, где 16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) заняли Кабул, Россия провела в августе еще одни учения у афганской границы — с Узбекистаном со 2 по 6 августа. Согласно данным ЦВО, в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих двух стран.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.