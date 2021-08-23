«Талибан» взял в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Об этом 23 августа сообщил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (Силы сопротивления. — Ред.) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров», — написал Муджахид в Twitter.

Ранее в понедельник афганский журналист сообщил, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления.

В воскресенье, 22 августа, талибы дали лидеру сопротивления Ахмаду Масуду четыре часа на капитуляцию. Тот ответил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, как и во времена советского военного присутствия, и не сдадут территорию.

Масуд, сын покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, также воевавшего с боевиками движения «Талибан», отметил, что представители талибов отвергли переговоры с сопротивлением, хотя, как он сказал, сопротивление как раз хочет закончить войну в Афганистане и стремится к диалогу.

19 августа бойцы сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер попросили западные страны помочь им оружием. Глава сопротивления Ахмад Масуд заявил, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тыс. человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году: лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.