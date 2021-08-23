Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа
Общество
Вильфанд предупредил о «колоссальной жаре» в ряде регионов России
Армия
Российские военные провели учения с вертолетами в Таджикистане
Мир
В МИД РФ допустили диалог с ЕС о поставках водорода в будущем
Мир
Лавров опроверг мнение о зависимости Евросоюза от «Северного потока – 2»
Мир
В Китае впервые с июля не зафиксировали новых случаев COVID-19
Мир
В МИДе опровергли возможную отправку российских военных в Афганистан
Общество
Переменная облачность и до +21 градуса ожидаются в Москве 23 августа
Экономика
Цена биткоина превысила $50 тысяч впервые с 15 мая
Сюжет:

«Талибан» взял в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Об этом 23 августа сообщил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Безталибное пространство: исламисты контролируют не весь Афганистан
Поможет ли Запад остаткам проправительственных вооруженных сил

«Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (Силы сопротивления. — Ред.) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров», — написал Муджахид в Twitter.

Ранее в понедельник афганский журналист сообщил, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления.

В воскресенье, 22 августа, талибы дали лидеру сопротивления Ахмаду Масуду четыре часа на капитуляцию. Тот ответил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, как и во времена советского военного присутствия, и не сдадут территорию.

Масуд, сын покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, также воевавшего с боевиками движения «Талибан», отметил, что представители талибов отвергли переговоры с сопротивлением, хотя, как он сказал, сопротивление как раз хочет закончить войну в Афганистане и стремится к диалогу.

19 августа бойцы сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер попросили западные страны помочь им оружием. Глава сопротивления Ахмад Масуд заявил, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тыс. человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году: лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021