Лидер сопротивления в Панджшере отказался сдаваться талибам

Лидер сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что провинция не будет сдана талибам (члены движения «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в РФ), ее жители готовы дать отпор. Об этом 22 августа сообщает Al-Arabiya.

Масуд является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, также воевавшего с боевиками движения «Талибан». По его словам, Панджшер не будет сдан талибам, а если боевики попробуют установить контроль над провинцией, члены сопротивления готовы дать отпор.

Масуд также отметил, что представители талибов отвергли переговоры с сопротивлением, хотя, как он отметил, сопротивление как раз хочет закончить войну в Афганистане и стремится к диалогу.

Ранее в этот день талибы дали Ахмеду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. представители движения заявили, что через четыре часа, если не будут выполнены их условия, они начнут захват Панджшера, где находятся Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Ранее, 21 августа, российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов отметил, что талибы через дипломатов РФ хотят передать панджшерцам «политический сигнал». Они попросили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера, что до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой.

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тыс. человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году: лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Также представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством.