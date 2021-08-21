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Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам

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Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов 21 августа отметил, что талибы через дипломатов РФ хотят передать панджшерцам «политический сигнал». Заявления дипломата прозвучали в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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«Дословно они просили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера — провинции Афганистана — следующее: до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой», — рассказал Жирнов.

Он отметил, что движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) рассчитывает найти мирный путь разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения. Жирнов пояснил, что талибы «не хотят кровопролития».

Кроме того, дипломат рассказал, что представитель политического офиса запрещенного в России движения посетил посольство РФ и попросил российскую сторону оказать содействие в переговорах с лидерами оставшегося очага сопротивления в Панджере.

Ранее в тот же день представитель радикального движения анонсировал представление новой системы управления Афганистаном. По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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