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Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться
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Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться

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Боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) дали лидеру сопротивления в Панджшере Ахмеду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Об этом 22 августа сообщает телеканал Al-Arabiya.

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Талибы заявили, что через четыре часа, если не будут выполнены их условия, они начнут захват Панджшера, где находятся Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Отмечается, что отряды «Талибана» находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату провинции.

21 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов отметил, что талибы через дипломатов РФ хотят передать панджшерцам «политический сигнал». Они попросили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера, что до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой.

Ранее, 19 августа, бойцы сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер попросили западные страны помочь им оружием. По словам Масуда, США и их союзники «покинули поле битвы», но Америка всё еще может быть «великим арсеналом демократии».

Глава сопротивления тогда утверждал, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направлялись в Панджшер с оружием и оборудованием.

Масуд является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с боевиками движения «Талибан».

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тыс. человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году, — лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Также представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

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