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Сопротивление отразило атаку талибов на провинцию Баглан

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Силы сопротивления, базирующиеся в неподконтрольной боевикам радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) провинции Панджшер, отбили атаку талибов на провинцию Баглан. Как сообщает портал Кurdistan news 24 в Twitter, в бою были уничтожены 11 боевиков, восемь захвачены в плен.

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Отмечается, что среди взятых в плен боевиков был также полевой командир талибов.

Ранее в этот день лидер сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что провинция не будет сдана талибам, ее жители готовы дать отпор.

Масуд, сын покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с боевиками движения «Талибан», отметил, что представители талибов отвергли переговоры с сопротивлением, хотя, как он сказал, сопротивление как раз хочет закончить войну в Афганистане и стремится к диалогу.

Ранее в этот день талибы дали Ахмеду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Представители движения заявили, что через четыре часа, если не будут выполнены их условия, они начнут захват Панджшера, где находятся Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тыс. человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США. Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году: лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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