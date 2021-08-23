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Талибы разрешили экс-президенту Гани вернуться в Афганистан

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Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) ввели амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани. Об этом 22 августа заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.

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Хаккани заявил, что вражды между «Талибаном», бывшим президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать, добавил представитель талибов в интервью Geo.tv.

«Все афганцы — наши братья, и, следовательно, они могут вернуться в страну. <…> Единственной причиной нашей вражды было стремление изменить систему. Теперь система изменилась», — добавил он.

Халил ур-Рахман Хаккани также заявил, что люди всех национальностей могут чувствовать себя в стране спокойно. Он пообещал, что сформированное в стране правительство, куда войдут «высокоспособные, образованные люди», будет представлять все группы населения.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

18 августа Гани сообщил, что был во дворце, когда охрана сообщила, что произошел переворот, когда боевики движения «Талибан» захватили столицу. По его словам, талибы обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. Гани пообещал в ближайшем времени вернуться в Афганистан. При этом он отметил, что будет продолжать усилия «для достижения справедливости для афганцев».

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