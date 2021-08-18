Президент Афганистана Гани обратился к жителям страны

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани 18 августа опубликовал в Facebook обращение к нации, где объяснил причины бегства из страны.

«Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице», — сказал он.

По его словам, он был во дворце, когда охрана сообщила, что произошел переворот, когда боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) захватили столицу. По его словам, талибы обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.

Гани пообещал в ближайшем времени вернуться в Афганистан. При этом он отметил, что будет продолжать усилия «для достижения справедливости для афганцев».

Он также отметил, что афганский народ желает мира и он уважает усилия бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

Также бежавший президент подчеркнул, что утверждения о том, что он якобы вывез с собой деньги, когда покидал страну, необоснованны.

«Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке», — заявил он.

Ранее в этот день сообщалось, что Ашраф Гани был госпитализирован в одну из больниц в Абу-Даби.

Ранее МИД ОАЭ подтвердил нахождение Гани в стране. До этого о точном местонахождении президента не сообщалось.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

16 августа сообщалось, что Гани находится в Султанате Оман, куда прибыл из Таджикистана. Однако в таджикистанском МИДе опровергли информацию о том, что самолет с президентом Афганистана входил в воздушное пространство страны.

В тот же день Bloomberg сообщил, что бегство из Афганистана президента привело к разрыву договоренностей между властями и «Талибаном» о двухнедельном режиме прекращения огня и переговорах о создании переходного правительства.