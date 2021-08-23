Австрия прекратит принимать беженцев из Афганистана

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в эфире телеканала Puls 24, что страна не сможет принять еще больше беженцев из Афганистана.

«Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет», — заявил он в воскресенье, 22 августа.

"Ich bin klar dagegen, dass wir freiwillig mehr Menschen aufnehmen," sagt Kanzler @sebastiankurz im #puls24-Sommergespräch bei @manuelaraidl auf die Frage, ob Österreich Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen wird.



▶️ Das ganze Gespräch, heute, 20.15 Uhr auf #puls24 und @puls4 pic.twitter.com/ItqH4YnIWQ — PULS 24 (@puls24news) August 22, 2021

Канцлер уточнил, что Австрия уже «приняла более 40 тыс. афганцев» и, таким образом, внесла «непропорционально большой вклад», содействуя ситуации в Кабуле.

По словам политика, в Европе есть только одна страна, которая приняла больше афганцев, — Швеция.

Австрийский лидер заявил, что страна должна делать все возможное, чтобы помочь афганским женщинам.

«Что касается женщин и ситуации с безопасностью населения — здесь мы несем огромную ответственность», — сказал Курц.

Ранее, 16 августа, Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. В тот же день Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

17 августа международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

22 августа президент США Джо Байден заявил, что с начала июля из Афганистана эвакуировали около 33 тыс. человек, при этом порядка 28 тыс. из них покинули республику с 14 августа. Он рассказал, что Соединенные Штаты эвакуируют из Афганистана не только американцев, но и граждан стран — участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипломатов.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.