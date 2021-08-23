Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО
Мир
США отслеживают угрозы террористов при эвакуации из аэропорта Кабула
Мир
Афганский журналист рассказал о происходящем в районе аэропорта Кабула
Спорт
Матч чемпионата Франции прервали после нападения болельщиков на игроков
Мир
Украина планирует открыть филиалы «Крымской платформы» в ряде стран
Мир
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Экономика
Новое правительство Афганистана может не получить 21,9 т золотого резерва
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex
Армия
В России сразу шесть боевых кораблей начнут строить 23 августа
Сюжет:

Австрия прекратит принимать беженцев из Афганистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в эфире телеканала Puls 24, что страна не сможет принять еще больше беженцев из Афганистана.

«Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет», — заявил он в воскресенье, 22 августа.

Граница недоверия: в ЕС разгорелся спор о беженцах из Афганистана
Грозит ли Европе новый миграционный кризис

Канцлер уточнил, что Австрия уже «приняла более 40 тыс. афганцев» и, таким образом, внесла «непропорционально большой вклад», содействуя ситуации в Кабуле.

По словам политика, в Европе есть только одна страна, которая приняла больше афганцев, — Швеция.

Австрийский лидер заявил, что страна должна делать все возможное, чтобы помочь афганским женщинам.

«Что касается женщин и ситуации с безопасностью населения — здесь мы несем огромную ответственность», — сказал Курц.

Ранее, 16 августа, Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. В тот же день Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

17 августа международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

22 августа президент США Джо Байден заявил, что с начала июля из Афганистана эвакуировали около 33 тыс. человек, при этом порядка 28 тыс. из них покинули республику с 14 августа. Он рассказал, что Соединенные Штаты эвакуируют из Афганистана не только американцев, но и граждан стран — участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипломатов.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021