На Украине предложили не пускать Ротару на сцену из-за выступления в России

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк предложил запретить выступление народной артистки СССР Софии Ротару на концерте ко Дню независимости Украины в Киеве, запланированный на 24 августа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Таким образом Кондратюк прокомментировал выступление Ротару на фестивале «Новая волна – 2021» в Сочи.

«При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на «Новой волне» в Сочи — курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта к Дню независимости», — отметил продюсер.

Кондратюк отметил, что на Украине нет четкого закона о тех артистах, которые выступают в двух странах одновременно. В связи с этим он вспомнил таких исполнителей, как Макс Барских, Ани Лорак и Светлана Лобода и даже действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«И такое положение дел – полный антигосударственный бред! Это – «свадьба в Малиновке» с тамадой – артистом «95 Квартала» по имени «Какаяразница»! И в этом «зеленые слуги» ничем не отличаются от других цветов украинской политики», — отметил Кондратюк.

О том, что Ротару приехала в Сочи на открытие фестиваля Игоря Крутого «Новая волна – 2021» стало известно 19 августа. На концерте она исполнила, в том числе, новую песню «Сердце размером с солнце», выпущенную в 2020 году.

В 2018 году народная артистка СССР отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине. В ноябре этого года стало известно о решении Ротару возобновить концертную деятельность в России.

14 декабря 2019 года концертный директор 72-летней певицы Сергей Лавров опроверг информацию, что Ротару отказывалась от выступлений из-за российско-украинского конфликта. По его словам, решение певицы связано с почтенным возрастом артистки.