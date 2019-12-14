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Представитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Советская и украинская певица София Ротару отказывается от концертов в России из-за почтенного возраста, заявил концертный директор 72-летней артистки Сергей Лавров.

По его словам, решения певицы никак не связаны с российско-украинской политикой и касаются всех стран, где ей предлагают выступить.

Представитель Ротару указал, что в таком возрасте мало кто из коллег певицы дает концерты.

«Я действительно уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники — приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее» — цитирует его «Газета.Ru».

Лавров отметил, что Ротару отказалась от тура по Германии, запланированного на 2021 год, и от выступления на новогодней ночи в Казахстане, за которое ей предлагали гонорар в €100 тыс.

Он заверил, что певица соглашается выступать только в городах, куда легко долететь с Украины. При этом концертный директор призвал ценить артистов.

«Почему-то мы их любить начинаем, когда они уходят от нас, а ценить надо при жизни. Творчество этих людей коснулось наших родителей, дедушек, бабушек и прабабушек. И сейчас говорить, что этот артист не нужен только потому, что нас разделила граница — неправильно», — добавил он.

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.

8 декабря на «Песне года» Ротару обратилась к российской публике.

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