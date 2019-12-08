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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российский певец Николай Басков рассказал о реакции украинской исполнительницы Софии Ротару на скандал связанный с ее намерением возобновить выступления в России. Об этом пишет Super.

По словам Баскова, артистка подавлена сложившейся ситуацией.

«Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно», — считает певец.

По его мнению, Ротару стала заложницей обстоятельств. Он призвал уважительно относиться к прошлому, иначе «у нашего поколения не будет будущего».

В декабре прошлого года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России. Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. Также в планах Ротару принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотреть предложения о выступлениях на корпоративах в Москве. Это вызвало шквал критики в адрес певицы.

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