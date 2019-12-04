Продюсер Пригожин назвал гонорар Ротару за выступления низким

Гонорар народной артистки СССР Софии Ротару на новогодних корпоративах в России «абсолютно невысокий». С таким заявлением выступил продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, за многие десятилетия певица своей деятельностью заслужила уважение публики и почет. Он отметил, что Ротару работала «за копейки» и не получала дивидендов с продаж альбомов, как и другие артисты советской школы.

«И тут возникает абсолютно логичный вопрос: как же так? Ведь музыка — это то, за счет чего живут исполнители, посвящая всё свое время творчеству», — подытожил продюсер.

28 ноября генеральный менеджер одного из столичных агентств рассказал, что советская и украинская певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать $60 тыс. (около 3,8 млн рублей).

В декабре прошлого года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России. Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. Также в планах Ротару принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотреть предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.