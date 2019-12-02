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В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

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Фото: Instagram.com/villasofia_yalta
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В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на сотрудника отеля.

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Причиной закрытия отеля в Ялте называется реконструкция.

«До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи», — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что «Виллу Софию» уже недавно ремонтировали, но «руководство так решило».

Отмечается, что крымская гостиница не приносила 72-летней звезде доходы. Цена за сутки проживания в отеле знаменитой певицы достигла 82 тыс. рублей, поэтому многие номера пустовали.

Кроме того, не исключено, что закрытие гостиницы связано со скандалами из-за отмены выступлений певицы в прошлом году, сообщило «Федеральное агентство новостей».

В декабре 2018 года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России. Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. Также в планах Ротару принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотреть предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.

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