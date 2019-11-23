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Директор Ротару отреагировал на критику в ее адрес

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров назвал заказной критику в адрес артистки, появившуюся в некоторых СМИ из-за ее запланированных концертов в России. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «РИА Новости».

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По его словам, в прошлом году Ротару отменила свое участие в фестивале «Песня года», так как из-за введения военного положения на Украине многие мужчины из ее команды не смогли бы покинуть страну. Он также опроверг информацию о том, что она финансировала украинскую армию.

«Это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», — сказал Лавров, добавив, что Ротару абсолютно неконфликтный человек и не будет судиться с журналистами.

Концертный директор артистки отметил, что певица редко выступает на коммерческих мероприятиях, а обвинения в том, что приезд в Россию — только желание заработать, безосновательны.

«В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года», а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте», — подчеркнул он.

В декабре прошлого года Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России.

Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. В планах Ротару принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM». Она также рассматривает предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.

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