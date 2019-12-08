Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике. Об этом 8 декабря сообщила «Газета.ру»

«Я очень по вам скучала», — сказала Ротару.

По словам народного артиста России Николая Баскова, выступление Ротару было успешным, а зрители оказали ей горячий прием и «искупали» ее в любви и цветах. Он выразил мнение, что, несмотря на то что она стала «заложницей тех непростых обстоятельств», сложившихся между Россией и Украиной, нельзя забывать то, что сделала Ротару для российской эстрады.

«Люди как любили, любят, так и будут любить, невзирая на какие-то недоразумения», — приводит его слова «РИА Новости».

В декабре прошлого года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России. Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. Также в планы Ротару входит участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотрение предложения о выступлениях на корпоративах в Москве. Это решение вызвало шквал критики в адрес артистки в России.

Так, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Ротару вернуться на сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки. Публицист Анатолий Вассерман выразил опасения, что гонорар, заработанный в России, окажется в распоряжении «киевских террористов». В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин назвал гонорар Ротару на новогодних корпоративах в России абсолютно невысоким.