Греция возвела заграждение на границе с Турцией

Власти Греции сообщили о завершении строительства 40-километрового заграждения на границе с Турцией, чтобы пресечь возможное увеличение потока беженцев в Европу со стороны Турции после того, как власть в Афганистане перешла в руки талибов (представители движения «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом 21 августа сообщает The Guardian.

Министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис заявил, что страна приняла меры, чтобы не допустить повторения сценария 2015 года, когда Европа столкнулась с тяжелым миграционным кризисом, причиной которому послужило обострение обстановки в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки.

«Мы не можем сложа руки ждать возможных последствий. Наши границы останутся безопасными и нерушимыми», — заявил министр.

Ранее, 18 августа, глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател рассказала, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Отмечалось, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима радикального движения «Талибан».

17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Помощь в зависимости от обстоятельств будет предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США.

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В 2016 году лидеры стран Евросоюза одобрили проект соглашения с Турцией о высылке нелегальных мигрантов. Согласно договоренности, все нелегальные мигранты должны были высылаться из Греции обратно в Турцию.