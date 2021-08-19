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ВФХГ подала апелляцию на решение FIG о непредвзятом судействе сестер Авериных

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Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) подала апелляцию на принятое Международной федерацией гимнастики (FIG) решение о том, что судейство на Олимпийских играх в Токио в этом виде спорта не было предвзятым. Об этом ТАСС сообщила президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова.

«Этого и следовало ожидать. Мы готовим дальнейшие материалы по этому делу и не намерены останавливаться. Были допущены неправомерные действия в ходе соревнований и нерегламентированные остановки. Наши протесты не были рассмотрены по правилам. Если Дина сделала бы ошибку в 0,15, которая стоила ей золотой медали, то это было бы отчетливо видно», — сказала Винер-Усманова.

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Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике подчеркнула, что протест российской стороны отправлен и будет рассмотрен исполкомом FIG. Одновременно с этим она назвала проведение соревнований на Играх в Токио «полным крахом», а судейство — «позором», добавив, что представителям нашей страны следует написать обращение главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, так как олимпийские традиции и правила были попраны.

7 августа россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро ОИ в личном многоборье. Это был первый случай за 25 лет, когда РФ осталась без золотой медали Олимпийских игр в индивидуальном многоборье. Золото же взяла израильская гимнастка Линой Ашрам (107,800 балла), несмотря на то что во время упражнений с лентой допустила потерю снаряда.

В связи с этим Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в FIG, которая в четверг, 19 августа, выступила с заявлением, в котором говорится, что судейство в финале соревнований не было предвзятым или несправедливым, а российские спортсмены просто «не умеют проигрывать».

В этот же день Ашрам объяснила свой успех на соревнованиях своей уникальностью и отличием от русских спортсменок. Она призналась, что, уронив ленту в финале, «была настроена пессимистично», но сейчас она «довольна тем, чего добилась».

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