Международная федерация гимнастики назвала непредвзятым судейство на ОИ

В Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что судейство на Олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике не было предвзятым. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 19 августа, релизе организации.

Технический комитет FIG провел тщательный обзор всех оценок, которые были выставлены участницам ОИ на каждом этапе соревнований в данном виде спорта. Нарушения и предвзятость, как отмечается, выявлены не были.

«Таким образом, технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что рейтинги и результаты Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике как для отдельных лиц, так и для групп являются справедливыми и беспристрастными», — указано в заявлении.

В организации подчеркнули, что довольны работой квалифицированных и беспристрастных судей.

«Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из комиссий по художественной гимнастике получили много угроз и ненавистнических сообщений после олимпийских соревнований. Эти попытки дестабилизировать судей совершенно неприемлемы», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 августа, израильская гимнастка Линой Ашрам взяла золото в финале индивидуального многоборья на ОИ по художественной гимнастике, несмотря на то что в ходе выступления допустила грубые ошибки и уронила снаряд.

Израильтянка набрала 107,800 балла, россиянка Дина Аверина —107,650 балла, спортсменка из Белоруссии Алина Гарнасько с результатом 102,700 стала третьей.

Работа судей в ходе финала соревнований вызвала волну критики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. Она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Олимпийский комитет России сформировал и направил FIG запрос по поводу судейства.

На фоне обсуждений израильтянка закрыла свой аккаунт в Instagram, предположительно из-за негативных комментариев, пишет «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, тренер Ашрам Айелет Зуссман 13 августа заявила, что все присужденные места на Олимпиаде были заслуженными, а российские спортсмены «не умеют проигрывать».

19 августа Ашрам объяснила свой успех на соревнованиях своей уникальностью и отличием от русских спортсменок. Она призналась, что, уронив ленту в финале, «была настроена пессимистично», но сейчас она «довольна тем, чего добилась».