Гимнастка Ашрам объяснила победу на Олимпиаде фразой: «Я не русская»

Израильская гимнастка Линой Ашрам, ставшая победительницей на Олимпийских играх в Токио, объяснила свой успех на соревнованиях своей уникальностью и отличием от русских спортсменок.

«Моя уникальность также находит выражение в цвете моей кожи и моем взгляде, потому что становится очевидным, что я не русская. И мне кажется, что еще больше доказывает, что, несмотря на то, что я не россиянка, я всё же добиваюсь успехов», — сказала она 19 августа в беседе с порталом Israel Hayom.

По словам Ашрам, ей нравится отличаться от других гимнасток, пишет «Газета.ру».

Также спортсменка рассказала о своем прозвище «черная пантера», которое она получила в 14 лет из-за того, что все ее соперницы были из России или Белоруссии.

«Мне нравится мое прозвище, а черную пантеру я вижу как сильное и воинственное животное, зверя, который не сдается и всегда будет впереди всех, а при необходимости, растерзает соперника», — добавила Ашрам.

Она призналась, что уронив ленту в финале, «была настроена пессимистично», но сейчас она «довольна тем, чего добилась».

7 августа решением судей Ашрам взяла золото в финале индивидуального многоборья, несмотря на то, что в ходе выступления допустила грубые ошибки и уронила снаряд.

Израильтянка набрала 107,800 балла, россиянка Дина Аверина —107,650 балла, спортсменка из Белоруссии Алина Гарнасько с результатом 102,700 стала третьей.

Работа судей в ходе финала соревнований вызвала волну критики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. Она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Олимпийский комитет России сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства.

На фоне обсуждений израильтянка закрыла свой аккаунт в Instagram, предположительно, из-за негативных комментариев, пишет «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, тренер Ашрам Айелет Зуссман 13 августа заявила, что все присужденные места на Олимпиаде были заслуженными, а российские спортсмены «не умеют проигрывать».