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В Госдуме объяснили отсутствие шагов со стороны Зеленского по встрече с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает шагов для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, так как ему нечего сказать по поводу своих заявлений в отношении России, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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В четверг, 19 августа, глава украинского государства заявил, что переговоры с Путиным — единственный выход в вопросе освобождения украинских заключенных, отбывающих наказание в Крыму.

По словам эксперта, российская сторона неоднократно заявляла, что российский лидер готов к переговорам с президентом Украины и приглашала его в Москву для переговоров по всему комплексу вопросов, связанных с отношениями между двумя странами.

«Зеленский каждый год делает минимум два заявления о необходимости встречи с президентом России, но никаких шагов и никаких действий не предпринимает, потому что ему нечего сказать по поводу своих абсурдных заявлений на международной площадке в отношении Российской Федерации», — заявил Водолацкий в четверг, 19 августа, в беседе с «Известиями».

Говоря об украинских заключенных, депутат подчеркнул, что это вопрос, касающийся не президентов, а тех служб безопасности, которые занимаются этим направлением.

10 августа экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, украинский генерал Геннадий Москаль заявил, что Зеленский боится Путина, из-за чего отказывается от встречи с ним. По его мнению, украинский президент «трусоватый» и имеет «какую-то фобию» перед Путиным. В связи с этим, как отметил Москаль, Зеленский не поедет в Москву.

Первый обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». В Киев в том числе вернулись украинские моряки, которые были задержаны в 2018 году за нарушение границы России в Черном море, а также режиссер Олег Сенцов. Среди граждан, вернувшихся в РФ, был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, похищенный ранее СБУ.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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