Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский боится своего российского коллегу Владимира Путина, из-за чего отказывается от встречи с ним. Такое мнение высказал экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, украинский генерал Геннадий Москаль.

По его мнению, украинский президент «трусоватый» и имеет «какую-то фобию» перед Путиным. В связи с этим, как отметил Москаль, Зеленский не поедет в Москву.

Кроме того, генерал считает, что лидер Украины вряд ли решится провести встречу с главой российского государства где-то еще, например в Вене.

«Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», — сказал Москаль в эфире украинского телеканала «Наш».

В апреле Зеленский предложил встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее заявил, что, если Зеленский намерен поднимать тему Донбасса, ему следует в первую очередь наладить контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. При этом российский лидер подчеркнул, что всегда готов обсудить с Зеленским отношения РФ и Украины и примет коллегу в любое удобное время в Москве.

Помимо этого 12 июля была опубликована статья российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой Путин в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент упомянул закон о коренных народах Украины, принятый Верховной радой.

Он добавил, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

Как указал Путин, в результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».