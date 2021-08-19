В Баварии назвали США ответственными за ситуацию в Афганистане

США несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил в четверг, 19 августа, лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правительство Германии, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Он уточнил, что Германия окажет помощь стране, но не в одиночестве.

«Поэтому важнейшее значение для нас имеет международное сотрудничество. Это сотрудничество должно быть организовано прежде всего американцами. Соединенные Штаты Америки несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию. Из-за их решения покинуть Афганистан <...> они несут основную ответственность», — сказал премьер-министр в ходе выступления в Мюнхене.

Ранее в этот день верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что события в Афганистане стали катастрофой, которую не смогли предотвратить западные разведки. В то же время, по его словам, развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

19 августа высокопоставленный член «Талибана» сообщил, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. В тот же день официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем страны.

При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой страны, отметил 19 августа, что боевикам «Талибана» не удастся удержать власть над государством.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский Эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.