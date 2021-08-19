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Боррель назвал катастрофой события в Афганистане

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События в Афганистане стали катастрофой, которую не смогли предотвратить западные разведки. Об этом сообщил в четверг, 19 августа, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан» не мог этого предвидеть», — сказал Боррель в ходе выступления на внеплановом заседании комитетов Европарламента (ЕП) по иностранным делам и по вопросам развития, трансляция которого доступна на сайте ЕП.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран альянса намерены 20 августа на онлайн-встрече обсудить ситуацию в Афганистане. Днем ранее в Брюсселе состоялась пресс-конференция Столтенберга на тему происходящего в стране, где он подчеркнул, что представители движения «Талибан» должны содействовать безопасной эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан.

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с ФРГ и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул тот факт, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

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