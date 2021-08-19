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Вице-президент Афганистана исключил удержание власти талибами

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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой страны, заявил в четверг, 19 августа, что боевикам «Талибана» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) не удастся удержать власть над государством.

Салех подчеркнул, что нации должны уважать верховенство закона, а не насилие.

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«Афганистан слишком велик для Пакистана, чтобы его поглотить, и слишком велик для талибов, чтобы управлять им. Не позволяйте в этот период истории своей страны включать главу об унижении и поклонении террористическим группам», — написал он на странице в Twitter.

Ранее в этот день высокопоставленный член «Талибана» сообщил, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. В тот же день официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем страны.

До этого, 17 августа, представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Боевики также подчеркнули, что не хотят никому мстить, и издали акт о помиловании всех противников.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

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