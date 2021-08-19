США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что только США тратили на Афганистан по $300 млн в день на протяжении последних 20 лет. Об этом он сказал в четверг, 19 августа, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента (ЕП) по иностранным делам и по вопросам развития, трансляция которого велась на сайте мульмедийного центра ЕП

Он назвал сложившуюся в стране ситуацию катастрофой, которую не смогли предвидеть западные разведки.

Также Боррель сообщил, что в Мадрид из Афганистана были доставлены 106 сотрудников европейского представительства в Кабуле.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

17 августа представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Боевики также заявили, что не хотят никому мстить, и издали акт о помиловании всех противников.

В этот же день вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства, а также призвал граждан страны «присоединиться к сопротивлению» боевикам «Талибана». В свою очередь талибы, контролирующие большую часть Афганистана и занявшие Кабул, указали, что в ближайшее время намерены сформировать свое правительство.

При этом на следующий день талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

19 августа официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади сообщил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана. Также стало известно, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.