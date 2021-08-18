Генменеджер сборной России Савин покинет свою должность

Генеральный менеджер сборной России по футболу Евгений Савин принял решение покинуть свою должность, чтобы продолжить работу в «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом в среду, 18 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отмечает издание, ранее Савин совмещал работу в РПЛ и в сборной России. Теперь он намерен полностью сосредоточиться на должности директора по проведению соревнований в лиге.

В этот же день главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинул медицинский штаб национальной команды вместе с врачом Михаилом Бутовским, сообщает Sport24.

30 июля Безуглов был назначен главным врачом ЦСКА.

На данный момент сборная России готовится к первым матчам под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

17 августа Карпин объявил состав национальной сборной. Впереди команду ждут встречи: с Хорватией — 1 сентября, Кипром — 4 сентября и Мальтой — 7 сентября.