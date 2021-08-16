Стал известен состав сборной России по футболу

Тренерский штаб сборной РФ вместе с главным тренером команды Валерием Карпиным составил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира – 2022.

В список попал 31 игрок. Как рассказал Карпин на пресс-конференции, опубликованный список является полуудлиненным. Окончательный состав, как отметил тренер, будет известен 23 августа.

В список вошли вратари Маринато Гильерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков.

Из защитников в списке значатся: Игорь Дивеев, Станислав Макгеев, Дмитрий Чистяков, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Илья Самошников, Сергей Терехов, Федор Кудряшов.

В качестве полузащитников будут вызваны: Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Головин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Зелимхан Бакаев, Рифат Жемалетдинов, Алексей Ионов, Денис Черышев, Денис Макаров.

«Нападающие: Федор Смолов (ФК «Локомотив»), Антон Заболотный (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин (ФК «Динамо»)», — говорится в сообщении, опубликованном Российским футбольным союзом (РФС).

В РФС предупредили, что в списке возможны изменения. Впереди сборную ждет встреча с Хорватией 1 сентября, Кипром — 4 сентября и Мальтой — 7 сентября.

Ранее в этот день стало известно, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Как уточнил Карпин на пресс-конференции, даже если Дзюба будет в составе сборной, то капитан команды будет определяться на каждом сборе перед играми. Кто именно будет его определять, команда или тренер, решится позднее, добавил тренер сборной РФ.

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

На посту главного тренера сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку, после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.