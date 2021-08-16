Дзюбу не вызовут на сентябрьские матчи сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

О причинах такого решения не сообщается.

12 августа главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал, что количество кандидатов на каждую позицию в списке потенциальных игроков сборной составляет 5–6 человек.

Тогда же он подчеркнул, что пока не может ответить на вопрос, вызовет ли он в национальную команду Дзюбу.

10 августа он высказался о конфликте с форвардом сине-бело-голубых, который имел место, когда спортсмен выступал в «Спартаке» под руководством тренера в сезоне-2011/12. По словам Карпина, все, что было, уже не важно и нужно смотреть вперед.

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

На посту главного тренера сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» сыграют с командой Хорватии