Карпин рассказал о списке кандидатов в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о списке кандидатов в национальную команду. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

«У нас изначально был один список, где были все русские футболисты, которые выступают в Премьер-лиге и не только, условные Головин и Миранчук. Все русские, которые сыграли определенное количество минут в прошлом сезоне и за два тура нынешнего сезона. Потом из этого списка уже составили другой список, более короткий», — заявил Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По его словам, количество кандидатов на каждую позицию в сборной составляет 5–6 человек.

Карпин добавил, что пока не может ответить на вопрос, вызовет ли он в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, пишет «Газета.ру».

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

На посту главного тренера сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин 7 августа заявил, что задача по выходу в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, которая стоит перед новым главным тренером российской сборной Валерием Карпиным, является архисложной.

11 августа сообщалось, что отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборной России и команды Мальты состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В сентябре в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная команда также сыграет с Хорватией и Кипром.