Прямой эфир
Мир
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
Туризм
Туроператоры предложили продлить продажу туров с кешбэком до конца ноября
Общество
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Общество
В аэропорту Якутск приостановлены взлет и посадка из-за плохой видимости
Спорт
Боец Эльбаев оказался тяжелее Дацика на взвешивании перед боем
Общество
Абрамченко поручила начать проверку в морских портах после разлива нефти
Общество
Власти Керчи предупредили жителей о возможной эвакуации из-за подтоплений
Общество
В Госдуму внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии
Экономика
ЦБ обязал страховщиков на примерах объяснять клиентам причины отказа в выплате

Карпин рассказал о списке кандидатов в сборную России по футболу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о списке кандидатов в национальную команду. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

На одном стуле: почему уход Карпина из клуба пойдет на пользу сборной
И кто из иностранных тренеров уже готов заменить его в «Ростове»

«У нас изначально был один список, где были все русские футболисты, которые выступают в Премьер-лиге и не только, условные Головин и Миранчук. Все русские, которые сыграли определенное количество минут в прошлом сезоне и за два тура нынешнего сезона. Потом из этого списка уже составили другой список, более короткий», — заявил Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По его словам, количество кандидатов на каждую позицию в сборной составляет 5–6 человек.

Карпин добавил, что пока не может ответить на вопрос, вызовет ли он в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, пишет «Газета.ру».

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

На посту главного тренера сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин 7 августа заявил, что задача по выходу в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, которая стоит перед новым главным тренером российской сборной Валерием Карпиным, является архисложной.

11 августа сообщалось, что отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборной России и команды Мальты состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В сентябре в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная команда также сыграет с Хорватией и Кипром.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021