Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве

Отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборной России и команды Мальты состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Об этом сообщается в среду, 11 августа, на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Там уточнили, что встреча пройдет 7 сентября, начало в 21:45. Ранее матч планировали провести в Волгограде на «Волгоград Арене».

Национальная команда сыграет на стадионе «Спартака» впервые за четыре года. В предыдущем очном матче Россия обыграла Мальту со счетом 3:1, пишет «Спорт-Экспресс».

В сентябре в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная России также сыграет с Хорватией и Кипром.

26 июля глава РФС Александр Дюков сообщил, что на данный момент основной задачей нового тренерского штаба сборной страны по футболу во главе с Валерием Карпиным является прохождение отбора на чемпионат мира в Катаре.

В тот же день РФС подписал контракт с Карпиным. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

8 июля Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи турнира пройдут в пяти катарских городах.