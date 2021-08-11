Прямой эфир
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
Спорт
МПК подтвердил право на участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Токио
Мир
На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок
Мир
Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов

Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборной России и команды Мальты состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Об этом сообщается в среду, 11 августа, на сайте Российского футбольного союза (РФС).

На одном стуле: почему уход Карпина из клуба пойдет на пользу сборной
И кто из иностранных тренеров уже готов заменить его в «Ростове»

Там уточнили, что встреча пройдет 7 сентября, начало в 21:45. Ранее матч планировали провести в Волгограде на «Волгоград Арене».

Национальная команда сыграет на стадионе «Спартака» впервые за четыре года. В предыдущем очном матче Россия обыграла Мальту со счетом 3:1, пишет «Спорт-Экспресс».

В сентябре в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная России также сыграет с Хорватией и Кипром.

26 июля глава РФС Александр Дюков сообщил, что на данный момент основной задачей нового тренерского штаба сборной страны по футболу во главе с Валерием Карпиным является прохождение отбора на чемпионат мира в Катаре.

В тот же день РФС подписал контракт с Карпиным. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

8 июля Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи турнира пройдут в пяти катарских городах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021