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Матыцин назвал архисложной задачу Карпина в сборной РФ по футболу

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Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что задача по выходу в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, которая стоит перед новым главным тренером российской сборной Валерием Карпиным, является архисложной.

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Министр выразил надежду, что выбор кандидата на пост наставника национальной команды был правильным.

«Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить ее готовность к отборочным играм чемпионата мира. Задача архисложная. Конечно, мы желаем успехов и переживаем за наш футбол, за нашу сборную команду», — заявил Матыцин в субботу, 7 августа, в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной РФ по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

На посту наставника национальной команды Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления россиян на Евро-2020. Сборная РФ проиграла Дании, заняв последнее место в группе и не сумев выйти в плей-офф турнира.

В сентябре в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная России сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой, добавляет «Спорт-Экспресс».

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