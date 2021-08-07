Матыцин назвал архисложной задачу Карпина в сборной РФ по футболу

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что задача по выходу в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, которая стоит перед новым главным тренером российской сборной Валерием Карпиным, является архисложной.

Министр выразил надежду, что выбор кандидата на пост наставника национальной команды был правильным.

«Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить ее готовность к отборочным играм чемпионата мира. Задача архисложная. Конечно, мы желаем успехов и переживаем за наш футбол, за нашу сборную команду», — заявил Матыцин в субботу, 7 августа, в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной РФ по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

На посту наставника национальной команды Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления россиян на Евро-2020. Сборная РФ проиграла Дании, заняв последнее место в группе и не сумев выйти в плей-офф турнира.

В сентябре в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная России сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой, добавляет «Спорт-Экспресс».