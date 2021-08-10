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Карпин рассказал о встрече с Дзюбой и другими игроками ФК «Зенит»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками «Зенита». Об этом во вторник, 10 августа, сообщает «РБ Спорт».

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«Со всеми ребятами говорил около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее — поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно», — заявил Карпин.

Также специалист высказался о конфликте с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой, который имел место, когда спортсмен выступал в «Спартаке» под руководством тренера в сезоне-2011/12.

«Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной», — заключил наставник.

Отмечается, что первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» сыграют с командой Хорватии, пишет «Спорт-Экспресс».

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

На посту главного тренера сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин 7 августа заявил, что задача по выходу в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, которая стоит перед новым главным тренером российской сборной Валерием Карпиным, является архисложной.

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