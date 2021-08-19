Магия звезд: чем Нижний Новгород впечатлил знаменитых гостей

В этом году Нижний Новгород приковал внимание многих россиян, которые всё чаще выбирают столицу Поволжья для внутреннего туризма. Важным поводом для визита в город станет гала-шоу в честь его 800-летия 21 августа. Для этого события здесь соорудили не имеющую в России аналогов сцену на воде, которую помогали устанавливать 10 водолазов. Всего в шоу задействуют 560 человек, торжества пройдут на девяти площадках и завершатся салютом, претендующим на рекорд страны по длине запуска. Но и после юбилейных мероприятий в городе будет что посмотреть. Чем еще столица Поволжья привлекает туристов, в том числе и искушенных, — в материале «Известий».

«Гулять и получать удовольствие»

Каждую субботу в Нижний Новгород приезжают известные артисты, чтобы выступить на фестивале музыки и фейерверков «Столица закатов». С середины июня местную публику уже успели порадовать «Хор Турецкого», Леонид Агутин, Иван Дорн, Диана Арбенина, Элджей и Imanbek.

— На меня производят впечатление культурные фестивали, — говорит диджей TONYSTARR, который выступил на «Столице закатов» в один день с Элджеем. — И мне очень нравится, что в Нижнем Новгороде их проводят очень часто.

В минувшие выходные сцену на Нижневолжской набережной занял необычный тандем — певица Манижа, представлявшая нашу страну на «Евровидении», и пианист Кирилл Рихтер, знаковый представитель российского минимализма.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Иван Дорн во время выступления на фестивале «Столица закатов»

«Никогда не забуду этот концерт. Спасибо тебе, Кирилл Рихтер. Это была настоящая любовь», — поделилась в Instagram эмоциями Манижа после выступления.

Организаторы летней программы в Нижнем позаботились о безопасности гостей. На многие летние фестивали пускают по специальному пропуску «Мультипасс 800», который можно оформить онлайн или офлайн. Кроме того, на «Столицу закатов» можно получить разовый браслет, сдав тест заранее или непосредственно по пути на площадку фестиваля.

Уже в эти выходные Нижний Новгород ждет более масштабное шоу — «Начало нового». Ничего подобного в этом году в России еще не видели: для главного мероприятия в рамках празднования 800-летия города соорудили огромную сцену на воде, опоры которой уходят на глубину до 4 м, а финальный салют продолжительностью около семи минут будут запускать с шести барж.

И после гала-шоу у туристов будут поводы приехать в Нижний — впереди медиавыставка и фестиваль Intervals, «Столица закатов», гастрофестиваль «Да, шеф!», первый за 12 лет полноценный марафон и открытие множества выставок. Да и стоит своими глазами увидеть, как преобразился город к юбилею.

— Например, отреставрировали Чкаловскую лестницу, — говорит нижегородец Дмитрий Барбашев, гитарист и руководитель кавер-группы Black Ties, недавно выступавшей на фестивале. — Сейчас готовится к открытию Нижегородский кремль. У нас ведутся работы по восстановлению исторического фуникулера, который ходил еще в царские времена из кремля вниз на Рождественскую улицу. Преобразили Нижневолжскую набережную, где проходит фестиваль «Столица закатов». Это место долго находилось в запустении, а сейчас эта набережная чуть ли не самая большая в стране — ее продлевают на Гребной канал. Около него находится канатная дорога, одна из самых протяженных в России. Около канатной дороги на Сенной площади к Дню города открылось колесо обозрения.

Фото: предоставлено группой Black Ties Дмитрий Барбашев (крайний справа)

Земляк и коллега Дмитрия Барбашева, музыкант группы Uma2rman Владимир Кристовский согласен с тем, что Нижний ответственно подошел к празднованию круглой даты.

— Я вижу, что ведется очень много работ в разных частях города, и надеюсь, что их закончат вовремя, — говорит Кристовский. — Мои любимые места — это всё, что связано с верхней частью Нижнего и рекой. Верхневолжская набережная, Нижневолжская, весь старый центр города. Это все прекрасные места, по которым можно просто гулять пешком и получать удовольствие.

Любителям долгих променадов Дмитрий Барбашев советует присмотреться к паркам.

— Все парки у нас подверглись реставрации, как маленькие, так и большие вроде «Швейцарии» на проспекте Гагарина, — продолжает музыкант. — Это место очень интересное и красивое. Из парка открывается отличный вид на нижнюю часть города, хорошо видны мосты и как раз те самые знаменитые закаты. И еще интересный момент — у нас на Стрелке стоит собор Александра Невского, рядом с ним уже открыта прогулочная зона, стоят уникальные пакгаузы и здание Нижегородской ярмарки. Ей придают исторический вид — везде клумбы, дорожки, цветы. Можно практически все знаковые места обойти пешком либо, например, взять в аренду самокат, сейчас это очень популярно.

Фото: Instagram.com/@nizhny800 Благоустройство парка «Швейцария»

Нижний Новгород станет хорошим вариантом и для туристов, которые любят четко распланировать каждую минуту своего визита и плотно насытить культурную программу музеями и экскурсиями, и для тех, кто не хочет никуда спешить.

— Мне очень нравится Большая Покровская улица, люблю смотреть на гуляющих людей, читать забавные вывески, пробовать булочку за углом и просто наслаждаться русским колоритом, — говорит скрипачка Мария Андреева, которая выступит на гала-шоу в номере «Город вдохновения».

«Люди и музыка — это счастье»

— Больше всего в Нижнем Новгороде на меня производят впечатление фестивали! — говорит Манижа. — Люди и музыка — это счастье. И я рада быть частью таких моментов как на сцене, так и в зале. К сожалению, из-за графика репетиций с оркестром мы не успели увидеть большую часть города. Но та часть, в которой мы обитали, была очень чистой и ухоженной. Особенно тронуло гостеприимство и открытость горожан.

— Для меня как для музыканта Нижний — это прежде всего центр российской музыкальной культуры, — отмечает Мария Андреева. — И я очень рада, что сейчас здесь уделяют так много внимания культурной сфере, строят новые концертные залы. Очень приятно, что артисты смогут выступить уже на новой сцене и привлекать зрителей со всей России.

При этом в городе свободно сосуществуют и параллельно развиваются самые разные музыкальные направления.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Фестиваль «Столица закатов»

— Чувствуется, что город очень молодежный и живой, — делится казахстанский диджей и музыкальный продюсер Иманбек Зейкенов (Imanbek), ставший первым лауреатом «Грэмми» из СНГ в категории неклассической музыки. — Мне понравилась атмосфера, и чувствуется, что культурой Нижнего кто-то занимается осмысленно, раз есть молодежные танцевальные рейвы. С точки зрения творчества могу сказать одно: город, где поощряют модные мероприятия, точно способен рождать таланты. Вы их скоро услышите, они уже есть, и я с ними познакомился.

Перечисляя особенности Нижнего Новгорода, комментаторы не забывают о его главном капитале — людях и их идеях.

— Нижний Новгород прежде всего уникален своей историей, — продолжает Мария Андреева. — Его земли — это колыбель российской гражданственности: именно здесь родилось народное движение за освобождение страны от интервенции в начале XVII века, и политически это эпохальное событие. Кстати, Кузьма Минин — мой дальний предок.

Современные нижегородцы тоже вдохновляют.

— Конечно, мы чувствуем их тепло — наших братьев, земляков, — говорит Владимир Кристовский. — И мы их очень любим.

— Нижегородцы очень доброжелательные, отзывчивые и при этом чрезвычайно тонкие ценители музыки, — добавляет Мария Андреева. — И каждый раз очень приятно видеть эти понимающие глаза слушателей, их искренний одухотворенный взгляд.

«Я попробовал лучший бургер в мире»

Город-юбиляр умеет влюблять в себя с первого взгляда, первого фото и первого укуса.

— Я впервые был в Нижнем Новгороде, и кроме основной улицы, на которой я сделал фото, набережной, на которой выступал, и бургерной «Салют», больше отметить ничего не смогу, — делится Imanbek. — Но должен сказать, что все три места мне очень понравились!

Даже искушенным туристам будет непросто выбрать заведение для обеда или ужина — Нижний готов предложить гостям и местным жителям приличный ассортимент. Кажется, пандемия обошла здешний общепит стороной.

Фото: предоставлено Иманбеком Imanbek

— Город знаменит ресторанным бизнесом, — говорит Дмитрий Барбашев. — На центральных улицах здесь практически через дом находятся различные кафешки и рестораны: есть итальянская, американская, азиатская и другие кухни. Много крафтовых баров, пивоварен. Думаю, любой турист может найти что-то интересное на свой вкус в исторической части города, в том числе недалеко от набережной.

— Очень впечатлили местные бургерные, — продолжает Imanbek. — Я фанат такой еды, и мне кажется, что я попробовал лучший бургер в мире в «Салюте». Действительно, фирменно.

Обновленный к юбилею город сейчас сворачивает строительные леса и убирает фасадные сетки, чтобы прочно закрепиться в туристических топах. Гости отмечают, что Нижний знает толк в радушном приеме.

— Это действительно очень теплая атмосфера, которая заряжает надолго, — резюмирует Мария Андреева.