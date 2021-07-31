Один за всех: как в России работает помощник для туристов Russpass

Туристическим сервисом Russpass за год воспользовались более 1,3 млн человек. Он начал работать в июле 2020-го по инициативе правительства Москвы и вырос из городского проекта во всероссийский. Цифровой помощник позволяет планировать путешествия по России, продумывать маршруты, выбирать экскурсии и покупать билеты на поезд, самолет или в музей. В непростой для отрасли период Russpass помогает бизнесу продвигаться, а туристам —путешествовать внутри страны. Подробнее — в материале «Известий».

Из городского во всероссийский

За год к разработанному Москвой цифровому туристическому сервису присоединились все регионы России. Russpass объединяет большой набор функций: например, с его помощью можно составить маршруты путешествий, забронировать гостиницу, приобрести билеты на самолет, поезд или в музей.

Ресурс уже собрал более 2,7 тыс. предложений — это, в частности, 570 готовых туристических пакетов, 90 экскурсионных программ и почти столько же бесплатных автобусных маршрутов по 20 направлениям. Самые популярные — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тула, а также Нижегородская, Мурманская, Новосибирская области, Краснодарский край, Крым и Республика Адыгея.

По мнению руководителя отдела качества и стандартизации услуг City Sightseeing Russia Елизаветы Блиновой, проект удалось так быстро масштабировать благодаря его удобству.

— Они выбрали очень удобную концепцию. Помощник можно использовать при планировании путешествий не только по городу, но и по стране. Начиналось всё с музеев и экскурсий по Москве, но быстро стало понятно, что Russpass может стать единой платформой для всех. Я занимаюсь двухэтажными экскурсионными автобусами во многих городах России. Нам, как коммерческой структуре, тоже удобно присутствовать на этой цифровой площадке. Сразу несколько городов в одном месте — нам нравится.

По словам Блиновой, один из главных плюсов сервиса — комплексный подход. К тому же администраторы тщательно проверяют партнеров и не допускают недобросовестных предпринимателей.

— К примеру автобусные экскурсии. Рядом с нашими маршрутами есть музеи, другие варианты отдыха. Путешественнику можно не только съездить на саму экскурсию, но и потом куда-то зайти. И всё доступно на одной площадке — удобно искать и выбирать, — пояснила она.

С момента запуска сервисом воспользовались 1,3 млн человек, более 90% из них — россияне. Активнее всего с помощником работают жители Москвы, Подмосковья, Краснодарского края и Татарстана.

Выбор маршрутов и туров постоянно расширяется. К проекту привлекают партнеров из индустрии туризма и гостеприимства. Больше половины из них — представители малого и среднего бизнеса. Они могут рекламировать и продвигать свои предложения через платформу.

Обновление и развитие

С начала года на Russpass появилось несколько новых функций. Во-первых, стало доступным бронирование групповых экскурсионных программ. Во-вторых, можно составить комбинированные маршруты на нескольких видах транспорта и сразу купить билеты. В-третьих, появилась интерактивная карта России с интересными местами, музеями, театрами и ресторанами.

В ближайшее время сервис обновят. В новую версию встроят систему, которая будет собирать маршрут из понравившихся пользователю достопримечательностей.

— Допустим, человек выбрал столичный Музей космонавтики, центр «Космонавтика и авиация» и Музей ВДНХ. Система составит из них оптимальный вариант прогулки и предложит пользователю. Изменения готовятся к запуску в третьем квартале этого года. Тогда же мы планируем представить приложение Russpass. Как и веб-версия сервиса, оно будет работать на трех языках: русском, английском и испанском. Разработчики предусмотрели офлайн-доступ, а значит, посмотреть выбранные локации и путь до них можно будет без интернета. При покупке билета, например в музей, он сохранится на смартфоне, и его можно будет предъявить при входе, опять же, без подключения к сети, — пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как подчеркнула председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина, Russpass появился в разгар пандемии и позволил отрасли начать формировать отложенный спрос у туристов. Важна и многофункциональность сервиса, позволяющая пользователю получить все услуги в одном месте.

— Мы все давно говорим, что для привлечения туристов, особенно иностранных, необходимо формировать бесшовное пространство. Russpass — сервис, который позволил людям, где бы они не находились, зайти на платформу, выбрать маршрут, тут же его забронировать и оплатить, получить полный комплект необходимых билетов и броней, а также понимание, куда двигаться и что смотреть.

Тульская область присоединилась к проекту одной из первых — в сентябре 2020-го. Сейчас на площадке присутствуют около 30 тульских туристических объектов. Соломатина отметила, что Russpass позволяет не только размещать уже имеющиеся маршруты, но и формировать новые специально для платформы.

— Это живой портал, мы постоянно подключаем новые объекты, создаем новые туры — это хорошая история продвижения и формирования нового продукта. Тульская область давно воспринимается как локация выходного дня, что уже не вызывает у нас вопросов и сомнений. На этом имидже и близости к Москве удалось открыть большой туристический поток. Но сейчас для нас основная задача — сместить фокус гостей, чтобы продолжительность пребывания в регионе была больше — соответственно увеличить средний чек и возвратность туристов. Мы сейчас над этим работаем, и Russpass — как раз один из каналов, который позволяет решать эту задачу.

Потенциал Москвы

По словам Натальи Сергуниной, туристической отрасли в России пока приходится непросто. Международный туризм всё еще по большей части остановлен, но внутренний активно развивается.

— Из 13,6 млн путешественников, побывавших в столице в прошлом году, 12,8 млн — гости из регионов России. В первые три месяца этого года Москву посетили более 3,6 млн россиян. Восстановление внутреннего турпотока в I квартале составило примерно 90% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Столичные гостиницы соблюдают все антикоронавирусные меры и готовы принимать гостей. С января по март текущего года они были заполнены чуть больше чем на 50%. В нынешних условиях это приличный показатель.

Как отметила генеральный директор «Музенидис Интур» Александра Абрамова, туристический потенциал Москвы всегда значительно превосходил потенциал других российских направлений на иностранном рынке.

— Механизм по продвижению города на иностранных рынках хорошо отработан, в него интегрированы различные отраслевые игроки со стороны Москвы (туроператоры и объекты показа), чрезвычайно качественный контент и суперпрофессионалы со стороны госсектора столицы. Этот вектор развития понятен, и он будет приносить свои плоды дальше. Второй вектор — это привлечение внутреннего рынка, который также должен дать прирост турпотока.

Основатель туристического стартапа ExploRussia, участник городской акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов» Ольга Ситник в беседе с «Известиями» отметила, что с точки зрения иностранного рынка Москва — очень перспективный город.

— Столица часто становится открытием во время поездки. Люди даже не ожидают того, что они встречают: красивый город, чистый, освещенный, безопасный, с классными достопримечательностями. Москва — приглашающая и привлекательная. И в этом смысле потенциал для иностранных потоков, как с точки зрения организованного, так и индивидуального туризма, очень большой. Да и у самих москвичей много возможностей стать туристами в своём городе — так много музеев, парков, мест притяжения.