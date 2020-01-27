Аутентичная провинция: как российская глубинка развивает собственную идентичность
Наступивший 2020 год Всемирная туристская организация ООН объявила годом сельского и экологического туризма. О сельском туризме, а также в принципе о туризме малых территорий, в последнее время говорят всё больше. В том числе в России. Чиновники всех уровней видят в нем один из ключевых инструментов развития малых городов и сел. Историки, искусствоведы, культурологи и просто энтузиасты едут в глубинку, чтобы спасать архитектурное наследие, а потом открывают восстановленные здания для публики, создавая в провинции новые культурные центры притяжения. Искушенные путешественники, в свою очередь, ищут там альтернативу массовым и уже исхоженным маршрутам.
«Известия» поговорили с экспертами и участниками процесса о том, что в действительности происходит в этой сфере, действительно ли туризм может помочь малым территориям и всегда ли он им нужен в принципе. И собрали примеры нескольких проектов и инициатив — от русского Севера до Калининграда.
Новая туристическая культура
Собственные стратегии по развитию сельского, экологического и культурно-исторического туризма, а также по привлечению гостей в малые города сегодня создают почти во всех регионах России. В некоторых специально для этих целей предусмотрены меры господдержки. Одновременно всё чаще на слуху оказываются частные инициативы (пусть они пока и остаются единичными).
Так, только в конце 2019-го многие, в том числе и федеральные СМИ писали о завершении реставрации Дома со Львом — крестьянской избы с необычными росписями. В деревне Поповка Саратовской области ее обнаружили участники студенческой экспедиции, а выкупила и спасла от уничтожения искусствовед Юлия Терехова. Теперь посмотреть дом могут все желающие, а рядом с ним открыт маленький культурный центр.
В Костромской области финансист Андрей Павличенков еще несколько лет назад на собственные средства отреставрировал затерянный в лесу старинный терем Асташово — теперь терем функционирует как небольшой отель с культурно-историческим уклоном, а его команда и сам владелец в социальных сетях ведут летопись пустеющих окрестных деревень и рассказывают об истории северного края.
Системные изменения в сфере внутреннего туризма в целом и в области туризма в малых городах и селах уже заметны, рассказал «Известиям» Дмитрий Лисицин, координатор независимого Экспертного совета по малым территориям.
— На глазах формируется новая туристическая культура — люди хотят прикоснуться к аутентичной среде русской провинции, не теряя при этом возможности пользоваться благами цивилизации. Это не только российский, но также европейский и глобальный тренд, — отмечает он.
Нужно понимать, что такой туризм многообразен и состоит из разных сегментов, которые могут быть связаны между собой, но не обязательно. Это в том числе культурно-исторический, сельский, агротуризм или северный туризм. Сводить его только к историческим достопримечательностям, фестивалям и еде было бы неверно, подчеркивает эксперт.
Если системные изменения в этой области заметны, то самого туризма малых территорий как системы в стране пока не существует, уверен Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга.
— Есть туризм по православным святыням или, как говорится, «заодно», но это не про туризм в города и села, — подчеркивает собеседник «Известий».
Для руководителей регионов наличие развивающихся малых городов и сел является важным показателем их эффективности, рассказывает Дмитрий Лисицин. Отсюда интерес к развитию туризма, который зачастую рассматривается как один из главных, если не единственный, инструмент по их возрождению. Но сами территории от этого почти ничего не получают, поэтому и мотивации у них нет, сходятся во мнении эксперты.
«Только мусор и нагрузки на дороги»
Финансовый вопрос, как водится, — один из наиболее сложных. В существующих условиях как местным жителям, так и администрациям «на местах» развитие туризма сулит в основном одни проблемы, в то время как деньги уходят дальше — на региональный уровень.
Город Торжок
Даже в этой ситуации выиграть от увеличения туристического потока могли бы малые и средние предприниматели. Но сейчас их возможности ограничены из-за того, что туристические потоки, как правило, контролируются туроператорами из крупных городов.
Так, расположенный в Тверской области древний Торжок находится в нескольких часах езды от Москвы, славится своей историей и архитектурой, хотя много лет она и провела в упадке. Кроме того, здесь сохранился знаменитый золотошвейный промысел, а в окрестностях — сразу несколько усадеб. В последние годы город всё чаще попадает в туристические программы. Но когда их попросили заняться туристической стратегией Торжка, выяснилось, что большинство массовых туристов приезжали в город ради того, чтобы посетить Борисоглебский монастырь. При этом жителям от них «оставались только мусор и нагрузки на дороги от автобусов», рассказывает Константин Гаранин.
Город Торжок, улица Луначарского
Справляться с этой проблемой в регионах на системном уровне пока не научились.
— Есть успешный опыт работы с этой проблемой. Например, акцизы на слабоалкогольную продукцию, произведенную в городе Суздаль, остаются в муниципальном бюджете. Но это единичный опыт, — говорит Дмитрий Лисицин.
Глэмпинг в Тверской области
Даже несмотря на эти трудности, туризм может быть существенным подспорьем для экономики многих небольших поселений, считает Георгий Четверкин, глава Каблуковского сельского поселения, расположенного в Тверской области, почти на границе с Московской областью и поблизости от популярного курортного Конаково.
Для пригородных территорий, у которых немного других ресурсов для развития, но есть хороший рекреационный потенциал, туризм, по его мнению, может стать одним из главных источников опоры.
— Например для Каблуковского поселения туризм важен, потому как «грязных» предприятий у нас нет, есть водные ресурсы — Волга, Орша, озера. И излишки продуктов у наших дачников и огородников есть. И получается так, что точек роста не так и много — наше главное достояние, после людей, естественно, — природа, — продолжает глава администрации.
В усадьбе «Судимиръ»
Сегодня на территории сельского поселения действуют в том числе олений парк «Судимиръ», где предлагают посмотреть на диких оленей в естественных условиях, и Оленья ферма №1. Всё это было реализовано с помощью привлеченных инвесторов. Крупные, правда, сюда пока не добираются, оставаясь в соседнем — и намного более известном — Конаково. Зато посмотреть на животных уже приезжают гости из Твери и Москвы. Еще, по словам Георгия Четверкина, туристы едут к расположенным на территории поселения православным святыням.
— Теперь смотрим более пристально на такое направление, как экстремальный туризм — это трофи-туры, байдарки и так далее. И уже сформировали участки для глэмпинг-парка. Инвестора пока в эту тему не нашли, но на западе экологический туризм — хорошо развитая часть экономики, — рассуждает он.
Проблемы, правда, в Каблуково примерно те же, что и у всех. Работа с инвесторами идет медленнее, чем хотелось бы, потому что отстают темпы развития инфраструктуры — проведение газопровода и строительство дорог. Собственного финансирования у поселения на это не хватает, а для участия в госпрограммах необходима инициатива на районном уровне — и если там окажутся недостаточно активны, местная власть будет бессильна.
Бесконечные «фестивали огурца»
Если отойти от вопросов сугубо материальных, связанных с финансированием и инфраструктурой, на первый план выходит умение территорий увидеть собственные преимущества и суметь продемонстрировать их другим. Пока получается это не всегда. В сочетании с желанием развивать туризм любой ценой появляются «бесконечные «фестивали огурца», рассуждает Дмитрий Лисицин.
Город Губаха в Пермском крае
— Самая большая трудность для малых городов — выпрыгнуть за пределы своего тоннельного зрения, увидеть всю широту возможностей рынка, увидеть или придумать себя на нем, — подтверждает Константин Гаранин.
Поэтому в первую очередь территории, действительно желающие сделать ставку на туризм, нуждаются в хорошем маркетинге. Нужно суметь точно определить потенциальные точки роста и правильно их «упаковать».
Большинство проектов, которые так или иначе «выстрелили», указывает он, были реализованы с участием людей, обладающих необходимым опытом и компетенциями, приехавших «со стороны», а потому способных посмотреть на территорию и ее возможности свежим взглядом.
«Выживать и развиваться»
Важным источником финансирования для небольших территорий остаются гранты, как государственные, так и частные, которые даются на реализацию проектов, связанных с развитием городской среды или местного сообщества.
Это в первую очередь конкурсы Фонда президентских грантов, проект Фонда Тимченко «Культурная мозаика малых городов и сел», Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится Минстроем, региональные программы.
В Саратовской области в 2018 году одним из победителей конкурса Минстроя стал Хвалынск, небольшой город, стоящий на берегу Волги и известный прежде всего горнолыжным курортом и термальными источниками. Проекты участников оценивались по нескольким параметрам, и за идентичность проект Хвалынска получил восемь баллов из десяти, рассказывает «Известиям» Алексей Наумов. Историк по образованию, кандидат наук, он вырос в этом городе, затем долго жил в Москве, часто бывал в Хвалынске, а в 2016 году, когда ему исполнилось 30 лет, решил вернуться.
Начинал с градозащитной деятельности — в том числе помог отстоять Успенский собор местного старообрядческого монастыря, которому грозило разрушение. Как большинство других активистов по всей стране, писал петиции и обращался к местным и региональным властям, пытаясь защитить историческое наследие города. Ему повезло — в Хвалынске родился спикер Госдумы Вячеслав Володин, и когда обращения к местным властям не помогли, активистов неожиданно услышали в Москве.
В парке отдыха «Хвалынь»
В 2017 году Алексей Наумов основал фонд «Сосновый остров», который занимается сохранением историко-культурного наследия Хвалынска и Хвалынского района. В течение первого года фонд жил на дотации. Со следующего года дотации прекратились, и, как считает Алексей Наумов, это было к лучшему: «Потеряв финансирование, мы научились выживать и развиваться, а не просто слепо тратить деньги».
В прошлом году масштабный проект «Резная сказка Хвалынска» выиграл самый большой в Саратовской области президентский грант — почти 4 млн рублей. «Сказка» — проект многослойный и включает как деятельность по сохранению памяти и наследия старых мастеров, так и возрождение промысла, а главное — его интеграцию в городскую жизнь. Сам Алексей Наумов к этому моменту стал депутатом Саратовской областной думы, поэтому напрямую фондом не руководит, но в его деятельности по-прежнему участвует активно.
В декабре 2019 года журнал Forbes включил Хвалынск в список семи наиболее интересных малых городов России — во многом именно благодаря активности команды «Соснового острова».
Тернистый и неочевидный путь
Развитие туризма ни в коем случае не стоит сводить к формуле «найди активиста, и он всё сделает». Нужны современная инфраструктура, эффективное распределение налогов от туризма, соответствующие компетенции. Превращение туризма в инструмент развития территории — трудный, тернистый, неочевидный путь, уверен Дмитрий Лисицин. Продуктивные альянсы, по его мнению, возникают при наличии встречного интереса со стороны жителей, бизнеса, муниципальной и региональной власти.
Всё может начинаться с частной инициативы, с желания меняться, которое появляется хотя бы у небольшой группы активистов, считает Алексей Наумов, но их успех будет невозможен без содействия администрации. А чиновники старой закалки часто не готовы на риск, если они не уверены в его успехе.
Остров-град Свияжск
Нести ответственность за развитие таких проектов на конкретных территориях должны потенциальные выгодоприобретатели, уверен Константин Гаранин.
— В первую очередь это местный малый и средний бизнес, во вторую очередь — региональные и областные команды, так как у губернаторов ресурсных возможностей больше всего, в третью — градообразующие предприятия, которые хотят поддерживать города присутствия в сбалансированном виде, — перечисляет он.
Создать другой мир
В целом туризм малым территориям, конечно, выгоден. При благоприятном сценарии он сулит новую инфраструктуру и — если найти решение этого вопроса — приток дополнительных средств в местный бюджет.
Однако если рассматривать его как инструмент развития небольших городов и сел, то за разговорами о турпотоках и повышении привлекательности нельзя забывать и об изначальной цели.
Так, подчеркивает Алексей Наумов, создатели проекта «Резная сказка Хвалынска», конечно, рассчитывают на то, что он заинтересует посетителей горнолыжного курорта и даст им стимул задержаться в городе или познакомиться с его историей. Но ориентируются, в первую очередь, на местных жителей.
Одной из составляющих проекта стала праздничная ярмарка, состоявшаяся в Хвалынске на прошедших новогодних праздниках. Эффект, по его словам, был удивительный: выяснилось, что люди просто не привыкли к тому, что улицы могут быть благоустроены, среда — дружелюбной и праздничной. И всё это для них.
Парк-отдыха «Хвалынь»
— Люди, наши жители, в первые дни просто стеснялись. Они спрашивали, сколько стоит сфотографироваться, например, с установленными в городе объектами, не верили, что это может быть бесплатно. И тут большой вопрос — когда мы говорим о развитии дорог, о развитии инфраструктуры, почему вообще мы должны думать только о туристах и отталкиваться от них, местные ведь тоже имеют на это право, — рассуждает Алексей Наумов.
Одним из важных сопутствующих эффектов от развития туризма является как раз обогащение среды, которая окружает жителей провинции, напоминает Дмитрий Лисицин: «Естественно, туристические проекты не могут решить всех проблем малых территорий — в абсолютном большинстве случаев необходимо развитие и других секторов современной экономики. Но без развития туризма невозможно обеспечить современное качество жизни в малых городах и селах. Потому что в таких проектах не только туристы открывают провинцию, но и жители провинции открывают для себя другой мир. Туризм помогает создать его на месте».