The Killers представили две версии альбома — с разговорами и без, Элтон Джон сделал мультик с Dua Lipa, а Билли Айдол вышел на обочину. Рок-кумиры разных поколений будто сговорились и в разгар отпускного сезона напомнили о себе новыми релизами. «Известия» выбрали самое интересное.

Сингл недели

Billy Idol «Bitter Taste»

Звезда 80-х и 90-х Билли Айдол уже семь лет не радовал поклонников новым студийным материалом, если не считать эффектного дуэта с Майли Сайрус на ее альбоме Plastic Hearts. И вот автор Cradle of Love возвращается в строй. Правда, речь идет не о полноценном лонгплее, а всего лишь о четырехтрековом EP The Roadside («Обочина»), который будет доступен в сентябре, но лучше так, чем ничего. Благо один трек оттуда уже можно послушать.

Bitter Taste — достойная поп-роковая композиция с умеренно тяжелым звучанием ритм-секции, выразительной мелодией и харизматичным вокалом Айдола. В кульминации песни исчезают последние сомнения по поводу творческой формы артиста: высокие ноты даются ему, как в лучшие годы (правда, загадка, каков здесь вклад звукорежиссера).

Пожалуй, звучание Bitter Taste можно было бы назвать старомодным, но странно ждать от 65-летнего состоявшегося артиста резких стилевых поворотов. И это как раз тот случай, когда отсутствие погони за модой не минус. А легкий привкус кантри придает особое очарование номеру.

Клип недели

Elton John, Dua Lipa — Cold Heart (PNAU Remix)

В отличие от своего коллеги Билли Айдола Элтон Джон вовсе не собирается застывать в одном стиле. Напротив, стремится переосмыслить собственное творчество за счет коллабораций с теми, кто задает современную моду в музыке. Трек Cold Heart он записал с 25-летней британской поп-звездой Dua Lipa и австралийским электронным трио PHAU. С последними, кстати, у сэра Элтона уже был опыт сотрудничества: в 2012 году они выпустили альбом ремиксов на его песни — Good Morning To The Night.

В основе Cold Heart тоже не новый материал: композиция основана на старых добрых Sacrifice, Kiss The Bride и Rocket Man. Но знакомые мотивы в новой диско-фанковой оболочке воспринимаются совсем иначе, хотя и не весьма органично.

На музыке эксперименты не заканчиваются: вместе с синглом был опубликован анимационный клип, который можно было бы назвать «адским трешем», если отнестись к нему всерьез. Четыре человека-кота здесь танцуют в космосе на фоне пролетающих единорогов, бабочек и звезд. И это, как говорится, взрыв мозга. Но, как видим, рокетмену не чужда не только электроника, но и метамодерн с его новыми эстетическими принципами и постиронией.

Альбом недели

The Killers «Pressure Machine»

Всего год прошел с момента выхода предыдущего альбома американских альтернативщиков The Killers, как подоспела новая пластинка — совершенно иная по стилю и настроению. В Pressure Machine Брэндон Флауэрс заходит на территорию кантри-рока и рассказывает о своем родном городке в штате Юта. Драматичные истории о детстве в американской глубинке излагаются не только в текстах песен, но и в телефонных диалогах между номерами. Впрочем, музыканты позаботились о тех слушателях, которым не очень хочется слушать «болтовню», и выпустили сокращенную (Abridged) версию альбома — вовсе без разговорных вставок.

Ход вдвойне верный, поскольку песни здесь красноречивы сами по себе. Да, в их основе — кантри-мелодии с простейшей гармонией, но материал расцвечен изысканными, полными фантазии аранжировками, где нашлось место не только губной гармошке и акустической гитаре, но и электронике. Есть и другие сюрпризы. Так, в титульной композиции Флауэрс переходит на фальцет, а в Runaway Horses к нему присоединяется фолк-звезда Фиби Бриджес.

Ну и главное: The Killers никогда не звучали так камерно, интимно и доверительно.

Трансляция недели

«Дон Жуан» Кастеллуччи и Курентзиса

Одним из главных событий прошедшего Зальцбургского фестиваля стала премьера новой постановки «Дон Жуана» Моцарта. Режиссерские функции взял на себя итальянский мэтр Ромео Кастеллуччи, а вот за музыкальную часть отвечали наши соотечественники: Теодор Курентзис продирижировал хором и оркестром MusicAeterna, партию Донны Анны исполнила Надежда Павлова.

Всего через две недели после показа полная запись спектакля была выложена на сайте MusicAeterna для бесплатного просмотра — щедрый жест, помогающий меломанам познакомиться с новейшими тенденциями современной оперной сцены. А вот как оценивать эти тенденции — другой вопрос.

«Дон Жуан» Кастеллуччи–Курентзиса провокационен во всех отношениях. Действие тут построено на бесконечном потоке «фишек» и неожиданностей, некоторые из них весьма остроумны, другие же вызывают недоумение. Например, во время увертюры по сцене бегает полностью голая женщина, в первом акте с колосников падает автомобиль, а знаменитую арию со списком Лепорелло поет, совершая странные манипуляции с офисным принтером. Вдобавок, Кастеллуччи полностью размывает контраст между Дон Жуаном (Давиде Лучано) и Лепорелло (Вито Прианте) — оба статные ухоженные красавцы, близкие друг к другу даже тембрально.

В музыке же средоточием экспериментов стали речитативы, весьма вольно трактованные Курентзисом и его оркестрантами и порой щеголяющие отнюдь не моцартовскими гармониями. А как же аутентизм? Но приходится признать: и слушать, и смотреть зальцбургского «Дон Жуана» действительно интересно.