Сториз для подвига: «Девятаев» в мобильнике, СКР в «Современнике»
В Смоленском соборе обнаружили фрески времен Бориса Годунова. Следственный комитет проверит спектакли «Современника». В основной конкурс Венецианского кинофестиваля вошел российский триллер. Тимур Бекмамбетов выпускает фильм-сториз о герое Великой Отечественной войны, а Эрмитаж договорился с криптобиржей. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.
Семь тысяч шедевров
Считавшиеся утраченными памятники русской культуры вновь будут доступны. После десятилетней реставрации открылась церковь Преображения Господня на острове Кижи, входящая в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост». Стоимость работ составила 508 млн рублей. Из 2550 элементов, составляющих храм, специалисты отреставрировали 742. Важным этапом реставрации стали 16 деревянных главок, на которых заменили 34 тыс. лемешин — традиционную черепицу из осины.
По данным Минкультуры, в стране насчитывается 7 тыс. уникальных объектов деревянного зодчества, из которых 3,5 тыс. нуждаются в реставрации.
В процессе восстановления Новодевичьего монастыря в Смоленском соборе обнаружены две фрески времен Бориса Годунова в уникальной сохранности. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе музея, найдены изображения ангелов XVI века. В XVII веке в соборе были сделаны другие порталы, поэтому фрески были заложены каменной кладкой вместе с боковыми порталами.
Комплексная реставрация в Новодевичьего монастыря началась в 2017 году В 2018–2019 годах были завершены работы по воссозданию исторического облика 18 из 36 памятников этого культурного объекта.
В метро и в кино
Неделя порадовала как любителей полноэкранных просмотров, так и сторонников новых технологий.
Тимур Бекмамбетов выпустит в KION вертикальную версию фильма «Девятаев» о летчике-герое Великой Отечественной войны.
Картина выйдет в формате, рассчитанном на ознакомление с частями фильма. Зрителю достаточно надеть наушники и смотреть на смартфоне киносториз по 7–20 минут. Помимо удобства просмотра, например, в метро, есть и художественное различие с полнометражным фильмом. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе компании «Базелевс», в новой версии имеются уникальные дубли и ракурсы, подготовленные параллельно кинотеатральным. А главное — особый бинауральный звук, который можно получить только в наушниках.
Фестивальное окно
Объявлена программа 78-го Венецианского фестиваля. Смотр откроет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери». Дженис (Пенелопа Крус) — успешный фотограф, Ана (Милена Смит) — совсем юная девушка. Их встреча в роддоме изменила жизнь каждой.
В основной конкурс вошел российский триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. В фильме об офицере полиции, переосмыслившем свою жизнь, снялись Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко и Виктория Толстоганова.
В параллельной программе «Неделя критики» значится фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути» российско-нидерландского производства. Еще один наш проект вошел в программу Orizzonti Extra. Это лента «Мама, я дома» Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова. Действие картины разворачивается в Нальчике. В основе сюжета — история матери, которая ждет возвращения сына, уехавшего воевать в Сирию по контракту.
Слово задело
Следственный комитет России (СКР) проверит постановки «Современника» на предмет возможного оскорбления ветеранов. Руководство театра официальных комментариев не дает, но в труппе отмечают, что спектакль «Первый хлеб» по пьесе Рената Ташимова, послуживший поводом проверки, оскорблений не содержит.
Поручение о проверке дал председатель комитета Александр Бастрыкин в связи с обращением в Генпрокуратуру представителей организации «Офицеры России». Они пожаловались на нецензурную лексику и негативные высказывания в постановке (режиссер Вениамин Коц, в главной роли — народная артистка России Лия Ахеджакова).
Источник в театре в беседе с «Известиями» признал, что в монологе Лии Ахеджаковой есть нецензурная лексика, но добавил, что в спектакле высказывается не Лия Меджидовна, а ее героиня, простая женщина.
— Она не сильно образованная, много пережившая, к тому же она высказывается по поводу сильно задевшей ее ситуации, — пояснил собеседник издания. — Да, есть так называемый закон о мате, запрещающий нецензурную лексику на сцене. Но здесь она ради художественной правды, и это работает.
Эрмитаж в цифре
Государственный Эрмитаж объявил о сотрудничествe с Binance NFT — маркетплейсом одной из крупнейших по объемам торгов криптобиржи. Согласно договоренности, предполагается выпустить серию NFT с цифровыми копиями картин из собрания музея. В том числе таких произведений, как «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.
Для каждой картины будет создано два экземпляра NFT: один будет храниться в Эрмитаже, а второй подлежит продаже на маркетплейсе. Каждую цифровую копию подпишет гендиректор Михаил Пиотровский с указанием даты, точного времени и места подписания. Все вырученные средства окажутся в распоряжении Эрмитажа.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе музея, основная идея проекта — обеспечить новый уровень доступности коллекций и подчеркнуть демократичность музея, а также отметить значимость цифровизации.
Ранее замдиректора ГМИИ имени Пушкина Владимир Определенов сообщил «Известиям», что музеи могли быть полезны NFT-площадкам не только из-за своей репутации, но и как потенциальные гаранты сохранности NFT-объекта.
— Институции могли бы создать некую «доверенную зону», гарантирующую «жизнь» цифрового произведения, уточнил Владимир Определенов. — Существует два подхода к созданию NFT. В одном случае объект «зашит» в сам токен. Это пока возможно только с небольшими изображениями и очень короткими видео. Но куда чаще бывает, что в NFT есть только ссылка, url-адрес объекта, который, например, лежит на какой-то облачной платформе.
По словам эксперта, музей здесь выступает гарантом долгосрочного сохранения цифрового объекта, к которому привязан токен, если этот объект признан произведением искусства или частью историко-культурного наследия.
Кадры решают
Директором Центра Помпиду — крупнейшего во Франции музея современного искусства — назначен Ксавье Рей, ныне занимающий пост директора Музея Марселя. Его кандидатура была предложена президентом центра Лораном Ле Боном. 39-летний куратор
Ксавье Рей — выпускник Высшей нормальной школы и Национального института наследия. Он начал свою профессиональную деятельность в Музее Орсэ, где был куратором выставок и со временем стал директором коллекции. В 2017 году Рей был назначен директором Музея Марселя, объединяющего 19 площадок с коллекцией и более чем 120 тыс. работ. В 2019 году он организовал выставку Par Hasard, в которой приняли участие музеи Марселя.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Музея, Ксавье Рей уделяет большое внимание социальной роли музейных институций, проводит многочисленные акции с аудиторией с ограниченными возможностями, за что в 2020 году Музей Марселя был удостоен премии Osez le musée.