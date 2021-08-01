Сториз для подвига: «Девятаев» в мобильнике, СКР в «Современнике»

В Смоленском соборе обнаружили фрески времен Бориса Годунова. Следственный комитет проверит спектакли «Современника». В основной конкурс Венецианского кинофестиваля вошел российский триллер. Тимур Бекмамбетов выпускает фильм-сториз о герое Великой Отечественной войны, а Эрмитаж договорился с криптобиржей. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Семь тысяч шедевров

Считавшиеся утраченными памятники русской культуры вновь будут доступны. После десятилетней реставрации открылась церковь Преображения Господня на острове Кижи, входящая в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост». Стоимость работ составила 508 млн рублей . Из 2550 элементов, составляющих храм, специалисты отреставрировали 742. Важным этапом реставрации стали 16 деревянных главок, на которых заменили 34 тыс. лемешин — традиционную черепицу из осины.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Кижи»

По данным Минкультуры, в стране насчитывается 7 тыс. уникальных объектов деревянного зодчества, из которых 3,5 тыс. нуждаются в реставрации.

В процессе восстановления Новодевичьего монастыря в Смоленском соборе обнаружены две фрески времен Бориса Годунова в уникальной сохранности. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе музея, найдены изображения ангелов XVI века. В XVII веке в соборе были сделаны другие порталы, поэтому фрески были заложены каменной кладкой вместе с боковыми порталами.

Комплексная реставрация в Новодевичьего монастыря началась в 2017 году В 2018–2019 годах были завершены работы по воссозданию исторического облика 18 из 36 памятников этого культурного объекта.

В метро и в кино

Неделя порадовала как любителей полноэкранных просмотров, так и сторонников новых технологий.

Тимур Бекмамбетов выпустит в KION вертикальную версию фильма «Девятаев» о летчике-герое Великой Отечественной войны.

Фото: «СППР»

Картина выйдет в формате, рассчитанном на ознакомление с частями фильма. Зрителю достаточно надеть наушники и смотреть на смартфоне киносториз по 7–20 минут. Помимо удобства просмотра, например, в метро, есть и художественное различие с полнометражным фильмом. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе компании «Базелевс», в новой версии имеются уникальные дубли и ракурсы, подготовленные параллельно кинотеатральным. А главное — особый бинауральный звук, который можно получить только в наушниках.

Фестивальное окно

Объявлена программа 78-го Венецианского фестиваля. Смотр откроет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери». Дженис (Пенелопа Крус) — успешный фотограф, Ана (Милена Смит) — совсем юная девушка. Их встреча в роддоме изменила жизнь каждой.

Фото: «Вольга»

В основной конкурс вошел российский триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. В фильме об офицере полиции, переосмыслившем свою жизнь, снялись Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко и Виктория Толстоганова.

В параллельной программе «Неделя критики» значится фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути» российско-нидерландского производства. Еще один наш проект вошел в программу Orizzonti Extra. Это лента «Мама, я дома» Владимира Битокова , ученика Александра Сокурова. Действие картины разворачивается в Нальчике. В основе сюжета — история матери, которая ждет возвращения сына, уехавшего воевать в Сирию по контракту.

Слово задело

Следственный комитет России (СКР) проверит постановки «Современника» на предмет возможного оскорбления ветеранов . Руководство театра официальных комментариев не дает, но в труппе отмечают, что спектакль «Первый хлеб» по пьесе Рената Ташимова , послуживший поводом проверки, оскорблений не содержит.

Поручение о проверке дал председатель комитета Александр Бастрыкин в связи с обращением в Генпрокуратуру представителей организации «Офицеры России». Они пожаловались на нецензурную лексику и негативные высказывания в постановке (режиссер Вениамин Коц, в главной роли — народная артистка России Лия Ахеджакова).

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Источник в театре в беседе с «Известиями» признал, что в монологе Лии Ахеджаковой есть нецензурная лексика, но добавил, что в спектакле высказывается не Лия Меджидовна, а ее героиня , простая женщина.

— Она не сильно образованная, много пережившая, к тому же она высказывается по поводу сильно задевшей ее ситуации, — пояснил собеседник издания. — Да, есть так называемый закон о мате, запрещающий нецензурную лексику на сцене. Но здесь она ради художественной правды, и это работает.

Эрмитаж в цифре

Государственный Эрмитаж объявил о сотрудничествe с Binance NFT — маркетплейсом одной из крупнейших по объемам торгов криптобиржи. Согласно договоренности, предполагается выпустить серию NFT с цифровыми копиями картин из собрания музея. В том числе таких произведений, как «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Для каждой картины будет создано два экземпляра NFT: один будет храниться в Эрмитаже, а второй подлежит продаже на маркетплейсе. Каждую цифровую копию подпишет гендиректор Михаил Пиотровский с указанием даты, точного времени и места подписания. Все вырученные средства окажутся в распоряжении Эрмитажа.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе музея, основная идея проекта — обеспечить новый уровень доступности коллекций и подчеркнуть демократичность музея, а также отметить значимость цифровизации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Полегенько

Ранее замдиректора ГМИИ имени Пушкина Владимир Определенов сообщил «Известиям», что музеи могли быть полезны NFT-площадкам не только из-за своей репутации, но и как потенциальные гаранты сохранности NFT-объекта.

— Институции могли бы создать некую «доверенную зону», гарантирующую «жизнь» цифрового произведения, уточнил Владимир Определенов. — Существует два подхода к созданию NFT. В одном случае объект «зашит» в сам токен. Это пока возможно только с небольшими изображениями и очень короткими видео. Но куда чаще бывает, что в NFT есть только ссылка, url-адрес объекта, который, например, лежит на какой-то облачной платформе.

По словам эксперта, музей здесь выступает гарантом долгосрочного сохранения цифрового объекта, к которому привязан токен, если этот объект признан произведением искусства или частью историко-культурного наследия.

Кадры решают

Директором Центра Помпиду — крупнейшего во Франции музея современного искусства — назначен Ксавье Рей, ныне занимающий пост директора Музея Марселя. Его кандидатура была предложена президентом центра Лораном Ле Боном. 39-летний куратор

Фото: artguide.com

Ксавье Рей — выпускник Высшей нормальной школы и Национального института наследия. Он начал свою профессиональную деятельность в Музее Орсэ, где был куратором выставок и со временем стал директором коллекции. В 2017 году Рей был назначен директором Музея Марселя, объединяющего 19 площадок с коллекцией и более чем 120 тыс. работ. В 2019 году он организовал выставку Par Hasard, в которой приняли участие музеи Марселя.