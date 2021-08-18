Мэр Ниццы отказался принимать афганских беженцев

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози заявил, что категорически отказывается принимать афганских беженцев, поскольку опасается за безопасность жителей города. Об этом градоначальник сообщил в среду, 18 августа, в эфире радиостанции RТL.

«Нет, я не хочу принимать у нас беженцев, это очевидно. Наш город несколько лет назад стал жертвой терроризма», — заявил Эстрози.

Градоначальник напомнил о событиях 14 июля 2017 года на Английской набережной в Ницце, когда террорист на грузовике сбил насмерть 86 человек.

Эстрози призвал власти Франции соблюдать жесткую миграционную политику за счет создания пунктов приема заявок на убежище за пределами республики.

«Это необходимо, чтобы запросы на убежища подавались не после прибытия во Францию, а в консульствах, на границе. Нужно на международном уровне обсуждать координацию по части контроля [на границах — Ред.] и репатриации», — подчеркнул мэр Ниццы.

Он добавил, что захват власти в Афганистане «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) — это угроза для безопасности западного мира и свободных стран.

Ранее в этот день глава МВД Великобритании Прити Пател заявил, что страна готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру.

17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Помощь в зависимости от обстоятельств будет предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США.

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул тот факт, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».