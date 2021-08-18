МИД РФ назвал шокирующей реакцию Запада на кризис в Афганистане

Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане шокирует. Об этом сообщила в среду, 18 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что с ужасом наблюдает те заявления, которые в настоящее время «раздаются по этому поводу».

«Например, премьер-министр Эстонии [Кая Каллас] заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, — запевка хорошая, действительно так, — и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана» — отметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, но и реакция демократического мира на этот кризис.

Ранее, 15 августа, талибы (представители признанной в РФ террористической и запрещенной группировки «Талибан») вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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