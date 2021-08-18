Прямой эфир
Общество
Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о возвращении жары
Общество
В Челябинске зафиксировали снижение концентрации сероводорода после выброса
Наука
Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
Общество
Сель сошел на туристической тропе на вулкане Мутновский на Камчатке
Общество
Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
Общество
В Роскомнадзоре назвали поведение Google шантажом государства
Общество
Завершились поисковые работы на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Общество
Тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке подняты на поверхность
Сюжет:

МИД РФ назвал шокирующей реакцию Запада на кризис в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане шокирует. Об этом сообщила в среду, 18 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что с ужасом наблюдает те заявления, которые в настоящее время «раздаются по этому поводу».

Сила и миграция: будет ли ЕС сотрудничать с «Талибаном»
Почему Брюссель готов говорить с новыми властями Афганистана, но не признавать их

«Например, премьер-министр Эстонии [Кая Каллас] заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, — запевка хорошая, действительно так, — и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана» — отметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, но и реакция демократического мира на этот кризис.

Ранее, 15 августа, талибы (представители признанной в РФ террористической и запрещенной группировки «Талибан») вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021