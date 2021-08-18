Постпред США при ООН оценила инцидент с эвакуацией самолетом из Кабула

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после инцидента с американским самолетом в Кабуле заявила в среду, 18 августа, что «друзья и союзники» Соединенных Штатов «не виснут на самолетах». Такое мнение она высказала в интервью MSNBC, посвященного выводу военных США из Афганистана.

Ведущая спросила у Томас-Гринфилд, какие вопросы задают постпреду касаемо «навязчивых отголосков Сайгона 1975 года», тогда как нынешняя эвакуация из Кабула — «более беспорядочная и опасная», а «друзья и союзники Штатов виснут на самолетах».

«Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно — я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах», — указала постпред.

Она отметила, что друзья и союзники США получают поддержку американского правительства, идет круглосуточная работа над тем, чтобы эвакуировать людей из азиатской страны.

После этого ведущая уточнила, кем считает Томас-Гринфилд висевших на самолетах в аэропорту Кабула людей.

«Я не знаю — вы сказали, что люди висели на самолетах. И я действительно видела одно сообщение, в котором говорилось о сотнях людей в аэропорту. И всем этим людям мы хотим помочь и мы это признаем. Но мы пытаемся обеспечить упорядоченный путь для афганцев и других людей, чтобы они могли покинуть страну, и мы работаем над этим круглосуточно», — ответила постпред США.

17 августа ВВС США заявили об обнаружении человеческих останков в нише шасси вернувшегося из Кабула военно-транспортного самолета C-17.

Ранее в тот же день издание Politico сообщало о найденном в шасси самолета С-17 теле афганца, который пытался сбежать из страны. Самолет вылетел из Кабула, куда вошли боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). По информации журналистов, сейчас самолет неисправен.

В тот же день в сети появилось видео, которое предположительно сделано на борту С-17. Кадры якобы сделаны гражданином Афганистана, которому удалось оказаться внутри самолета. На видео заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Местное информагентство Pajhwok со ссылкой на очевидцев сообщило, что три человека были убиты и еще 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолета в афганской столице. Других подробностей не приводилось.

17 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что три базы в Соединенных Штатах готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

Он также уточнял, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, но США работают над обеспечением безопасности.

До этого во вторник боевики движения «Талибан» объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула.

Кроме того, в воздушной гавани были произведены выстрелы для разгона толпы. По некоторым данным, пострадала одна женщина.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.