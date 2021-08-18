Летные испытания Ил-112В продолжатся с новыми опытными образцами

Летные испытания легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжат на третьем и четвертом опытных образцах, сообщил в среду, 18 августа, источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе.

«Программа летных испытаний будет продолжаться. В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам», — говорится в сообщении.

Третий и четвертый образцы планируется поднять в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года, отметил собеседник агентства.

17 августа Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Тела двух погибших были обнаружены в ходе поисковой операции в тот же день, позже во вторник спасатели нашли тело третьего члена экипажа.

Предварительной причиной аварии стало попадание масла в камеру сгорания, что привело к возгоранию в двигателе.

Потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Ил-112В способен приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации. 27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.