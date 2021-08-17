Вильфанд обозначил сроки спада жары в Москве

Аномальная жара в Москве спадет к четвергу, 19 августа: во второй половине недели жаркая погода сменится незначительным понижением температуры и небольшими осадками. Об этом 17 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в среду, 18 августа, температура в столице сохранится на уровне от +27 до +29 градусов, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня.

«В четверг ночью и днем уже будет достаточно сильный дождь, облачно, давление понизится и температура заметно понизится, максимальное значение — +22...+24 градуса, но и этот температурный фон будет выше нормы примерно на 3 градуса», — сказал Вильфанд.

Ранее в этот день в Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов РФ. По словам Вильфанда, в эпицентре аномально теплой погоды окажутся Урал, Поволжье и Якутия.

Накануне метеорологи спрогнозировали москвичам 17–18 августа превышение температурной нормы на 7–8 градусов.